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    Жизнь

    Бывший король Малайзии усомнился, что «Мисс Москва» забеременела от него

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    instagram.com/rihanapetra/ - Бывший король Малайзии усомнился, что «Мисс Москва» забеременела от него
    instagram.com/rihanapetra/

    Информацию подтвердил представитель бывшего монарха, который намекнул на причину распада пары

    Новость о разводе обладательницы титула «Мисс Москва-2015» и бывшего монарха Малайзии заинтересовала общественность. Ко Тиен Хуа, юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Фариса, подтвердил, что расторжение брака одобрил шариатский суд. Документы были поданы 22 июня, процедура завершилась 1 июля.

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    Бывший король Малайзии усомнился, что «Мисс Москва» забеременела от него
    Бывший король Малайзии усомнился, что «Мисс Москва» забеременела от него
    Бывший король Малайзии усомнился, что «Мисс Москва» забеременела от него
    Бывший король Малайзии усомнился, что «Мисс Москва» забеременела от него
    Бывший король Малайзии усомнился, что «Мисс Москва» забеременела от него
    Бывший король Малайзии усомнился, что «Мисс Москва» забеременела от него
    Бывший король Малайзии усомнился, что «Мисс Москва» забеременела от него
    Бывший король Малайзии усомнился, что «Мисс Москва» забеременела от него
    Бывший король Малайзии усомнился, что «Мисс Москва» забеременела от него
    instagram.com/rihanapetra/

    «Госпожа Рихана была проинформирована о безотзывном разводе через своих адвокатов, ей вручили копию свидетельства о разводе», – цитирует The Straits Times адвоката. У него также есть сомнения относительно родства Мухаммада V Фариса и сына Воеводиной Леона. «Пока не было никаких объективных доказательств по поводу биологического отца ребенка», – заявил Ко Тиен Хуа.

    Пышная свадьба состоялась в конце прошлого года. Ради возлюбленной Мухаммад V отрекся от престола. Оксана взяла себе новое имя – Рихана. О разводе Воеводиной и бывшего правителя Малайзии стало известно 17 июля.

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