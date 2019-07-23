Бывший король Малайзии усомнился, что «Мисс Москва» забеременела от него



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Информацию подтвердил представитель бывшего монарха, который намекнул на причину распада пары

Новость о разводе обладательницы титула «Мисс Москва-2015» и бывшего монарха Малайзии заинтересовала общественность. Ко Тиен Хуа, юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Фариса, подтвердил, что расторжение брака одобрил шариатский суд. Документы были поданы 22 июня, процедура завершилась 1 июля.

«Госпожа Рихана была проинформирована о безотзывном разводе через своих адвокатов, ей вручили копию свидетельства о разводе», – цитирует The Straits Times адвоката. У него также есть сомнения относительно родства Мухаммада V Фариса и сына Воеводиной Леона. «Пока не было никаких объективных доказательств по поводу биологического отца ребенка», – заявил Ко Тиен Хуа.

Пышная свадьба состоялась в конце прошлого года. Ради возлюбленной Мухаммад V отрекся от престола. Оксана взяла себе новое имя – Рихана. О разводе Воеводиной и бывшего правителя Малайзии стало известно 17 июля.