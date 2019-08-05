Члены королевской семьи тепло поздравили Меган Маркл с днем рождения (фото)



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Принц Гарри и Меган Маркл

Не забылы про Меган и ее лучшая подруга Джессика Малруни и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул

Вчера Меган Маркл исполнилось 38 лет. День рождения герцогиня Сассекская, судя по всему, отметила весьма скромно у себя дома, зато масштаб поздравлений, которые в этот день получила именинница, впечатляет.

Конечно, первым супругу в этот день тепло поздравил принц Гарри.

«С днем рождения мою замечательную жену! Спасибо тебе, что разделяешь со мной все приключения. С любовью, Гарри», – написал герцог Сассекский, сопроводив поздравление фотографией Меган Маркл, сделанной во время их первого официального заграничного тура в Австралии.

Поздравления Меган появились в официальных аккаунтах королевы Елизаветы II, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз и принца Эндрю.

Не забыла про Меган и ее лучшая подруга Джессика Малруни, разместив поздравительный пост у себя в сторис. Присоединился к поздравлениям и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул

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