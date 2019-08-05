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    Жизнь

    Члены королевской семьи тепло поздравили Меган Маркл с днем рождения (фото)

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Члены королевской семьи тепло поздравили Меган Маркл с днем рождения (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Не забылы про Меган и ее лучшая подруга Джессика Малруни и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул

    Вчера Меган Маркл исполнилось 38 лет. День рождения герцогиня Сассекская, судя по всему, отметила весьма скромно у себя дома, зато масштаб поздравлений, которые в этот день получила именинница, впечатляет. 

    Конечно, первым супругу в этот день тепло поздравил принц Гарри.

    «С днем рождения мою замечательную жену! Спасибо тебе, что разделяешь со мной все приключения. С любовью, Гарри», – написал герцог Сассекский, сопроводив поздравление фотографией Меган Маркл, сделанной во время их первого официального заграничного тура в Австралии.

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    Члены королевской семьи тепло поздравили Меган Маркл с днем рождения (фото)
    Члены королевской семьи тепло поздравили Меган Маркл с днем рождения (фото)
    Члены королевской семьи тепло поздравили Меган Маркл с днем рождения (фото)
    Члены королевской семьи тепло поздравили Меган Маркл с днем рождения (фото)
    Члены королевской семьи тепло поздравили Меган Маркл с днем рождения (фото)

    Поздравления Меган появились в официальных аккаунтах королевы Елизаветы II, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз и принца Эндрю.

    Не забыла про Меган и ее лучшая подруга Джессика Малруни, разместив поздравительный пост у себя в сторис. Присоединился к поздравлениям и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул

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    Кейт Миддлтон Меган Маркл Принц Гарри День рождения
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