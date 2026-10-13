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Юрій Рибчинський замилував танцем з дружиною під пісню «Києве мій» (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юрій та Олександра Рибчинські показалися за обіймами та зворушливим танцем
фото: кадр із відео

Подружжя Рибчиських разом уже понад 50 років

Народний артист і Герой України Юрій Рибчинський замилував мережу танцем зі своєю дружиною Олександрою Рибчинською. Подружжя станцювало вальс під видатну пісню «Києве мій». Кадрами зворушливого моменту поділився син пари, поет та композитор Євген Рибчинський у блозі у Facebook, пише «Главком».

На відео, яке опублікував Євген Рибчинський, Юрій та Олександра Рибчинські танцювали вальс під музичний супровід акордеона. Для подружжя грав Герой України Петро Гадз. Музикант виконав мелодію пісні «Як тебе не любити, Києве мій».

У кадрі Юрій Рибчинський посміхався під час танцю з дружиною, а вона у відповідь не зводила очей з коханого чоловіка. Наприкінці пара обійнялася, а Олександра Рибчинська ніжно поцілувала поета у щоку. «Дай їм Бог здоров’я! Тато і мама танцюють під «Як тебе не любити, Києве мій» в акомпанементі пана Гадза. Мої бубочки!» – підписав відео із батьками Євген Рибчинський.

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Подружжя Рибчинських замилувало своїм танцем не лише сина, а й мережу. У коментарях під дописом користувачі бажали Рибчинським довгих років життя разом та висловлювали свої емоції від зворушливого моменту закоханих.

  • «Так зворушливо, до сліз. Многая літа разом! Сил і міцного здоров’я всім».
  • «Дай Боже їм довгих років життя і під мирним небом!»
Юрій Рибчинський замилував танцем з дружиною під пісню «Києве мій» (відео) фото 1
фото: скриншот Facebook
  • «Ви – прекрасні!!! Як тебе не любити, Києве мій!!! Нехай Бог посилає ще багато прекрасних років життя! Під мирним небом України!»
Юрій Рибчинський замилував танцем з дружиною під пісню «Києве мій» (відео) фото 2
фото: скриншот Facebook
  • «Рибчинські, ви дуже гарна пара. Неперевершено виконаний вами вальс хочеться дивитися безкінечно. Здоров’я вам усім, миру і многії благії щасливі літа. Хай береже вас усіх Господь».
Юрій Рибчинський замилував танцем з дружиною під пісню «Києве мій» (відео) фото 3
фото: скриншот Facebook
  • «Яка милота! Здоров’я батькам і багато років життя!»
  • «Міцного здоров’я, щастя вам, гарні люди!»
Юрій Рибчинський замилував танцем з дружиною під пісню «Києве мій» (відео) фото 4
фото: скриншот Facebook

Зазначимо, Юрій та Олександра Рибчинські разом уже понад 50 років. Пара одружилася 1 квітня 1969 року, у грудні того ж року у молодого подружжя народився первісток Євген Рибчинський. Син митця також став відомим поетом, композитором та продюсером.

Нагадаємо, на початку року дружина народного артиста України, Героя України та поета Юрія Рибчинського, Олександра Рибчинська потрапила до лікарні з ішемічним інсультом. Як розповіли у міськраді, подружжя вчасно звернулося по медичну допомогу, тож лікарям вдалося допомогти та пролікувати Олександру Рибчинську.

До слова, син Юрія та Олександри Рибчинських, український поет та композитор Євген Рибчинський, також повідомляв, що його мати цього року перенесла інсульт. Митець розповідав про стан жінки.

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Теги: Юрій Рибчинський дружина батьки Євген Рибчинський відео сім'я

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