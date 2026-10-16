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Любить мишей та рибу. Подружжя з Чернігівщини приручило лелеку та живе з нею 15 років (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Чорногуз прийшов на подвір’я родини Бакурових з ранами та опіками
фото: Суспільне Чернігів

Лелека Бузько живе у сараї та полюбляє дощову погоду

У Батурині, що на Чернігівщині, подружжя 15 років тому врятувало та прихистило пораненого лелеку. Відтоді птах живе з родиною Бакурових. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Чернігів.

Господар чорногуза Бузька Юрій Бакуров розповів, що птах сам прийшов до їхнього подвір’я, коли був поранений. Чоловік припускає, що Бузько вчився літати та заплутався в електричних дротах. Тоді ж Юрій Бакуров зі своєю дружиною Вірою врятували та вилікували лелеку. Він живе з родиною вже 15 років, полюбляє рибу, черв’яків та мишей.

Господар чорногуза Бузька Юрій Бакуров годує птаха рибою
Господар чорногуза Бузька Юрій Бакуров годує птаха рибою
фото: Суспільне Чернігів

Подружжя купує для Бузька рибу, кожного дня він їсть по 300 грамів морської салаки. «У мене стосунки з ним нехороші. Тому що він у мене забирає фінанси. Я б на 200 гривень цукерок собі купила, а то купила йому на 200 гривень риби на тиждень. На другий тиждень йду, знову на 200 гривень. І так 800 гривень він у мене в місяць забере. Це ого!» – жартома розповіла Віра Бакурова.

Віра Бакурова розповіла, скільки витрачає на їжу для лелеки
Віра Бакурова розповіла, скільки витрачає на їжу для лелеки
фото: Суспільне Чернігів

Бузько не літає далеко від свого будинку та завжди повертається. Лелека живе в сараї, який Юрій Бакуров облаштував саме для нього. «Колись я його вигнала, а самі поїхали до Бахмачу по зерно. Ну, думаю, все, пішов, немає. Довольна. Їду, думаю: «Це кудись пішов». Приходжу – під хвірткою стоїть. Оце так. І нікуди, оце куди не вижени, нікуди він не піде. Ні на десять кроків нікуди не відійде. Жалко ж тепер його вже випустить. Та й куди випустити, нікуди він не піде», – поділилася господарка.

Лелека Бузько живе у сараї, ість рибу та полюбляє дощову погоду
Лелека Бузько живе у сараї, ість рибу та полюбляє дощову погоду
фото: Суспільне Чернігів

Взимку лелека переважно живе у сараї, але іноді буває на прогулянках у дворі. Також птах полюбляє дощову погоду. «Колись я його вигнала, а самі поїхали до Бахмачу по зерно. Ну, думаю, все, пішов, немає. Довольна. Їду, думаю: «Це кудись пішов». Приходжу – під хвірткою стоїть. Оце так. І нікуди, оце куди не вижени, нікуди він не піде. Ні на десять кроків нікуди не відійде. Жалко ж тепер його вже випустить. Та й куди випустити, нікуди він не піде», – розповіла жінка.

Також повідомлялося, з родиною реабілітолога птахів Вікторії Гусарової мешкає домашній улюбленець – поросятко на ім’я Гудочок. Маленького п’ятикілограмового малюка вона привезла зі Снятина, і відтоді він став повноправним мешканцем її дому. 

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Теги: Чернігівщина тварини Чернігів птахи

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