Атака на Київ. Росіяни влучили у ЖК акторки Ксенії Мішиної (фото)

Ксенія Мішина висловилася про постійні обстріли Києва

Сьогодні, 12 жовтня, ввечері росіяни здійснили атаку на Київ. Під ударом опинилася багатоповерхівка житлового комплексу в Дарницькому районі, де мешкає українська акторка Ксенія Мішина. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі зірки.

Ксенія Мішина опублікувала фото зі свого двору, де після удару російського дрона палають автомобілі. Акторка розповіла, як відреагувала, коли почула вибух після «прильоту» біля власного дому. «Мій ЖК, підскочила до стелі», – зазначила киянка.

Ксенія Мішина опублікувала фото зі двору свого ЖК фото: скриншот Іnstagram.com/misha.k.ua

Також Мішина поділилася емоціями та зізналася, що їй боляче бачити постійні обстріли в рідному місті. «Колись такі кадри здавалися б кінцем світу. Але це в моїх очах, у моєму телефоні, у моєму дворі. І це є****а трагедія, яку ми вимушені приймати. Я так люблю тебе, Київ. Молюсь, щоб нам все ж таки вдалося тебе зберегти», – написала акторка.

Ксенія Мішина висловилася про постійні обстріли Києва фото: скриншот Іnstagram.com/misha.k.ua

Також повідомлялося, українська телеведуча Олена Філонова, яка опинилася на місці атаки після удару по 25-поверховому житловому будинку в Дарницькому районі столиці, показала кадри з місця подій. Олена Філонова завжди ходить дорогою біля будинку, куди поцілили росіяни. Ведуча поділилася своїми емоціями від побаченого.

Зазначимо, під час російської атаки на Київ 12 жовтня безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих збільшилася. Також відомо про одного загиблого.