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Норовливий лелека Остап став зіркою автовокзалу на Хмельниччині (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Лелека Остап полюбляє смакувати рибою та блукати вокзалом
фото: Суспільне Хмельницький

Лелекою опікується керівник вокзалу на Хмельниччині

На автовокзалі в Дунаївцях Хмельницької області оселився лелека. Птах майже пів року мешкає на території та в приміщенні вокзалу й розважає пасажирів. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Хмельницький.

Лелека Остап з’явився на автовокзалі наприкінці травня цього року. Він прилетів до людей у занедбаному стані та зрештою його відгодували рибою. Нині він вже близько п’яти місяців мешкає на вокзалі. Керівник автовокзалу Олександр Іванов розповів, що спочатку Остапа хотіли прилаштувати до однієї жінки. Однак йому там не сподобалося, він повернувся на вокзал.

«Хотіли його прилаштувати, поселили в курнику однієї жінки, але він пробув у неї три дні й повернувся на автовокзал. Тут ходить, його годують. Ночує на комині автовокзалу або десь відлітає. Але щоранку й упродовж дня він тут», – розповів Олександр Іванов.

Норовливий лелека Остап став зіркою автовокзалу на Хмельниччині (фото) фото 1
фото: Суспільне Хмельницький

Звідки прилетів птах, невідомо. За словами місцевих, Остап мав пару, яка загинула. Тож він тривалий час був засмучений. Нині птах живе на вокзалі. Однак чому він обрав залишитися на вокзалі, залишається загадкою для хмельничан.

Остап має норовливий характер та водночас не боїться людей. Чорногуз навіть вимагає у своїх годувальників рибу. Пасажири та відвідувачі вокзалу часто фотографують Остапа, тож він вже став місцевою зіркою. «Людей зовсім не боїться. Він знає, що ми приносимо йому рибу в пакетах. Тому, коли бачить людину з пакетом, біжить за нею і вимагає їжу. Поводиться зухвало, зверхньо, ніби диктує свої умови. До себе підпускає, клацає дзьобом», – поділився керівник вокзалу.

Олександр Іванов також зауважив, що намагається дізнатися про те, як краще доглядати за лелекою, та вже шукає йому місце для зимівлі.

Нагадаємо, у Батурині, що на Чернігівщині, подружжя 15 років тому врятувало та прихистило пораненого лелеку. Відтоді  птах живе з родиною Бакурових. Птах сам прийшов до їхнього подвір’я, коли був поранений. Чоловік припускає, що Бузько вчився літати та заплутався в електричних дротах. Бузько не літає далеко від свого будинку та завжди повертається. 

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Теги: вокзал Хмельниччина птахи

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