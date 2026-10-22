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Пʼять днів під завалами. Рятувальники знайшли живого кота серед руїн будинку в Словʼянську (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Пʼять днів під завалами. Рятувальники знайшли живого кота серед руїн будинку в Словʼянську (відео)
Кіт пʼять днів чекав на порятунок під бетонними плитами
фото: ДСНС Донеччини

Чотирилапий мешканець Донеччини отримав другий шанс на життя

У Словʼянську надзвичайники врятували кота, який пробув під завалами пʼять днів. Рятувальники показали кадри порятунку чотирилапого. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ДСНС Донеччини.

Росіяни поцілили по житловій багатоповерхівці у Словʼянську минулого тижня. Відтоді тривала ліквідація наслідків удару. На місці будинку залишилися руїни, бетонні плити та розруха

Серед цих руїн рятувальники протягом пʼяти днів шукали кота, зрештою їм вдалося знайти тварину та визволити з-під завалів. «П’ять днів пошуків, тонни розібраних конструкцій і біль від кожного втраченого життя… Російський авіаудар перетворив п’ятиповерхівку на руїни, під якими обірвалися людські життя. Серед зруйнованого бетону й уламків на рятувальників чекав котик, який дочекався порятунку», – йдеться у дописі.

Пʼять днів під завалами. Рятувальники знайшли живого кота серед руїн будинку в Словʼянську (відео) фото 1
фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

На кадрах, якими поділилася пресслужба ДСНС, можна побачити, як кота затисло бетонними плитами. Коли до нього підійшли рятувальники, він почав нявчати, зрештою його дістали. «У такі миті особливо гостро розумієш – кожне життя має значення. І навіть коли навколо стільки болю, можливість урятувати ще одне життя дає сили для праці. Маленький пухнастий мешканець знову отримав шанс на безпечне завтра», – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, українські захисники евакуювали з окупованих Олешок шістьох котів. За допомогою безпілотника військові перенесли тварин через Дніпро. Врятовані тварини залишилися без господарів та могли загинути від голоду. Та їх врятували військові, яким допомагали місцеві мешканці.

До слова, на Полтавщині у Кременчуці рятувальники визволили кошеня, яке застрягло між бетонними конструкціями на території одного з кафе. Для тварини знайшли новий дім.

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Теги: ДСНС Донеччина тварини обстріл

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