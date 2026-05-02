Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Заробляє на корм». У магазині в Кропивницькому кіт-касир Гоша розважає покупців

Юлія Відміцька

google social img telegram social img facebook social img
Кіт Гоша піднімає настрій відвідувачам та працівникам магазину
фото: Суспільне Кропивницький

Кіт щоранку приходить на роботу в магазин, де має власні обов’язки

У Кропивницькому в одному з магазинів міста «працює» незвичний касир. Це кіт Гоша, який уже понад рік мешкає в магазині. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Кропивницький.

Керівниця магазину Ольга Магасенко розповіла, що Гоша дійсно вдень «працює» з іншими робітниками. Він, які й інші о сьомій ранку починає працювати, а саме піднімати настрій відвідувачам та працівникам магазину.

«Коли я зранку переглядаю відео з камер спостереження, бачу, як він першим приходить на роботу та сідає під дверима магазину. Ми часто робимо святкові локації, і Гоша дуже любить там перебувати. Може навіть сидіти на місці касира, а наш касир стоїть поруч. Він справжній антистрес для всіх, хто поруч із ним», – розповіла Ольга Магасенко.

За словами працівниці магазину Оксани Горіної, спочатку Гоша просто навідувався до їхнього магазину. Та коли йому сподобалося на новому місці, він почав усе частіше навідуватися. У кота є власні улюблені місця в магазині, де він проводить свій робочий час: біля касира та у фотозоні для відвідувачів.

Кіт Гоша з працівницею магазину Оксаною Горіною
фото: Суспільне Кропивницький

«А зараз він з’являється щойно магазин відкривається о сьомій ранку. Гоша, як найкращий «співробітник» магазину, тут як тут. Він дуже любить поспати, але йому постійно заважають – тільки-но засне, як усі підходять, бо він дуже добрий і гарний, кожному хочеться його погладити», – пояснила Оксана Горіна.

До слова, покупці позитивно реагують на хвостатого працівника. «Іноді бачу, що кіт спить на столику. Я реагую на це позитивно, тваринка є тваринка, вона м’яка, пухкенька», – сказала відвідувачка магазину Тетяна.

Кіт-касир Гоша «працює» у магазині
фото: Суспільне Кропивницький

Як з’ясувалося Гоша небезпритульний, у нього є господарка. Тож вона наприкінці робочого дня приходить до магазину й забирає кота з роботи. У родині Ірени Арвеладзе Гоша з’явився півтора роки тому. Чотирилапий прийшов у двір жінки, а згодом почав ночувати в неї вдома. Тож вдень він у магазині, а вночі повертається додому.

«Але Гоша – кіт роботящий: знайшов собі «роботу» в магазині й щодня вранці ходить туди, ніби заробляє на корм. Дуже любить поїсти. У кожному відділі для нього тримають смаколики, тому я інколи заходжу й питаю: «Гоша на роботі?«Він любить працювати, мандрувати, дуже тягнеться до людей і обожнює, коли його гладять», – сказала власниця кота.

Нагадаємо, рятувальникам вдалося врятувати життя домашнього улюбленця мешканки будинку в Одесі, який постраджав внаслідок обстрілу 24 квітня. Як з’ясувалося, під завалами будинку на вулиці Мечникова опинилася черепаха на прізвисько Філіп. Його повернення чекала власниця Тамара.

Теги: фото магазин Кропивницький тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua