«Заробляє на корм». У магазині в Кропивницькому кіт-касир Гоша розважає покупців

Кіт щоранку приходить на роботу в магазин, де має власні обов’язки

У Кропивницькому в одному з магазинів міста «працює» незвичний касир. Це кіт Гоша, який уже понад рік мешкає в магазині. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Кропивницький.

Керівниця магазину Ольга Магасенко розповіла, що Гоша дійсно вдень «працює» з іншими робітниками. Він, які й інші о сьомій ранку починає працювати, а саме піднімати настрій відвідувачам та працівникам магазину.

«Коли я зранку переглядаю відео з камер спостереження, бачу, як він першим приходить на роботу та сідає під дверима магазину. Ми часто робимо святкові локації, і Гоша дуже любить там перебувати. Може навіть сидіти на місці касира, а наш касир стоїть поруч. Він справжній антистрес для всіх, хто поруч із ним», – розповіла Ольга Магасенко.

За словами працівниці магазину Оксани Горіної, спочатку Гоша просто навідувався до їхнього магазину. Та коли йому сподобалося на новому місці, він почав усе частіше навідуватися. У кота є власні улюблені місця в магазині, де він проводить свій робочий час: біля касира та у фотозоні для відвідувачів.

Кіт Гоша з працівницею магазину Оксаною Горіною фото: Суспільне Кропивницький

«А зараз він з’являється щойно магазин відкривається о сьомій ранку. Гоша, як найкращий «співробітник» магазину, тут як тут. Він дуже любить поспати, але йому постійно заважають – тільки-но засне, як усі підходять, бо він дуже добрий і гарний, кожному хочеться його погладити», – пояснила Оксана Горіна.

До слова, покупці позитивно реагують на хвостатого працівника. «Іноді бачу, що кіт спить на столику. Я реагую на це позитивно, тваринка є тваринка, вона м’яка, пухкенька», – сказала відвідувачка магазину Тетяна.

Кіт-касир Гоша «працює» у магазині фото: Суспільне Кропивницький

Як з’ясувалося Гоша небезпритульний, у нього є господарка. Тож вона наприкінці робочого дня приходить до магазину й забирає кота з роботи. У родині Ірени Арвеладзе Гоша з’явився півтора роки тому. Чотирилапий прийшов у двір жінки, а згодом почав ночувати в неї вдома. Тож вдень він у магазині, а вночі повертається додому.

«Але Гоша – кіт роботящий: знайшов собі «роботу» в магазині й щодня вранці ходить туди, ніби заробляє на корм. Дуже любить поїсти. У кожному відділі для нього тримають смаколики, тому я інколи заходжу й питаю: «Гоша на роботі?«Він любить працювати, мандрувати, дуже тягнеться до людей і обожнює, коли його гладять», – сказала власниця кота.

