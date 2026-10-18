Дмитро Ярош показав кохання, як воно є

Lружина Ольга вже 33 роки є вірною супутницею Дмитра Яроша

Командувач «Української добровольчої армії» оприлюднив зворушливе фото

Нагадаємо, екслідер «Правого сектора» та командувач «Української добровольчої армії» (УДА) Дмитро Ярош поділився зворушливою світлиною із дружиною Ольгою Лавецькою. Про це повідомляє «Главком».

На знімку дружина ніжно пригорнулася до Дмитра Яроша.

«Кохання як воно є…», – підписав фото екслідер «Правого сектора».

Відомо, що дружина Ольга вже 33 роки є вірною супутницею Дмитра Яроша. У них троє дітей – доньки Ірина та Анастасія, і син Дмитро, названий на честь батька

Раніше екслідер «Правого сектору», командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош привітав свого сина Дмитра з днем народження. 25 серпня хлопцю виповнилося 18 років.

Також торік Дмитро Ярош привітав дружину Ольгу Лавецьку з 32-ю річницею весілля. Він поділився спільним фото, зауваживши, що «фотографа на весіллі не було».