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    Шоу-биз

    Бритни Спирс пошалила с молодым любовником на Гавайях (фото)

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    <p>38-летняя певица Бритни Спирс сделала себе подарок после маленькой победы в судебном процессе над отцом</p> <div></div> - Бритни Спирс пошалила с молодым любовником на Гавайях (фото)

    38-летняя певица Бритни Спирс сделала себе подарок после маленькой победы в судебном процессе над отцом

    instagram.com/britneyspears/

    Звезда отправилась в романтическое путешествие с возлюбленным

    Популярная певица Бритни Спирс и ее 26-летний бойфренд Сэм Асгари улетели частным самолетом на Гавайские острова. Поп-звезда планирует отпраздновать там свой день рождения, который наступит через две недели.

    Бритни запечатлела себя на борту самолета. Артистка облачилась в белую футболку, мини-шорты цвета хаки и кожаные босоножки на танкетке. Она собрала волосы в небрежный пучок и сделала естественный макияж. Певица закрыла лицо солнцезащитными очками-авиаторами.

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    Бритни Спирс пошалила с молодым любовником на Гавайях (фото)
    Бритни Спирс пошалила с молодым любовником на Гавайях (фото)
    Бритни Спирс пошалила с молодым любовником на Гавайях (фото)
    instagram.com/britneyspears/

    Бритни призналась, что решила немного побаловать себя накануне 39-летия. «Я почувствовала, что мне нужен отдых в райском месте, чтобы уже сейчас начать праздновать день рождения», — высказалась Спирс.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес отдых
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