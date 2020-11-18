Бритни Спирс пошалила с молодым любовником на Гавайях (фото)

38-летняя певица Бритни Спирс сделала себе подарок после маленькой победы в судебном процессе над отцом

Звезда отправилась в романтическое путешествие с возлюбленным

Популярная певица Бритни Спирс и ее 26-летний бойфренд Сэм Асгари улетели частным самолетом на Гавайские острова. Поп-звезда планирует отпраздновать там свой день рождения, который наступит через две недели.

Бритни запечатлела себя на борту самолета. Артистка облачилась в белую футболку, мини-шорты цвета хаки и кожаные босоножки на танкетке. Она собрала волосы в небрежный пучок и сделала естественный макияж. Певица закрыла лицо солнцезащитными очками-авиаторами.

Бритни призналась, что решила немного побаловать себя накануне 39-летия. «Я почувствовала, что мне нужен отдых в райском месте, чтобы уже сейчас начать праздновать день рождения», — высказалась Спирс.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.