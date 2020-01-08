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    Жизнь

    Что известно об украинцах, погибших в «Боинге» (фото)

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    <p>По официальным данным, среди 176 погибших в авиакатастрофе 11 были гражданами Украины</p> - Что известно об украинцах, погибших в «Боинге» (фото)

    По официальным данным, среди 176 погибших в авиакатастрофе 11 были гражданами Украины

    Погибшие члены экипажа гордились своей работой

     Прошлой ночью украинский лайнер, летевший из Тегерана в Киев, разбился. После взлета из международного аэропорта Имам Хомейни лайнер упал недалеко от аэропорта.

    По официальным данным, среди 176 погибших в авиакатастрофе 11 были гражданами Украины, 147 - Ирана, остальные - граждане других стран.

    «Скотч» собрал информацию о наших соотечетвенниках.

    Наумкин Алексей Евгеньевич

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    Игорь Наумкин. Фото: Facebook

    Инструктор, который имел 12000 часов налета самолетах Boeing 737, в том числе. 6600 часов в качестве КВС. «Леша Наумкин мой одногруппник. Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. С династии пилотов. Покойся с миром, друг», –  написал Сергей Чорный – друг пилота-инструктора.

    Гапоненко Владимир Иванович

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    Владимир Гапоненко с женой и детьми. Фото: Facebook

    Командир экипажа. Закончил Летную академию Национального авиационного университета в Кропивницком. Имел 11600 часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 5500 часов в качестве КВС. У пилота остались жена и двое маленьких детей. 

    Жена командира экипажа Екатерина во время включения на одном из телеканалов сказала, что держится ради детей. О смерти мужа узнала не от представителей МАУ, а из новостей.

    Хоменко Сергей Анатольевич

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    Сергей Хоменко

    Второй пилот с 7600 часами налета на самолетах Boeing 737. В прошлом пилот был командиром подразделения Военно-Транспортной авиации Украины «Блакитна стежа».

    Статник Екатерина Олеговна

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    Статник Екатерина

    Бортпроводник. 27 лет. Судя по фото с Инстаграма, девушка встречала Новый год еще в Киеве. 

    Матьков Игорь Валерьевич

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    Игорь Матьков. Фото: Facebook

    Старший бортпроводник, 34 года. Окончил факультет иностранных языков, а перед тем учился в Кировоградском летном училище. Проработал в МАУ 10 лет.

    Микитюк Мария Михайловна

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    Мария Микитюк. Фото: instagram.com/teplo_maria/

    24-летняя бортпроводница. По информации Telegram-канал Nauchan news сообщает, Маша Микитюк училась в Национальному авиационном университете с 2012 по 201. «Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселится и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать», - отмечает телеграм-канал.

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    В Инстаграме девушки до сих пор осталась сторис, посвященная любимому городу.

    Лыхно Денис Михайлович

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    Денис Лыхно. Фото: Telegram Nauchan news

    Еще один недавний выпускник НАУ – закончил в 2018 году. «Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего полгода но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось что его ожидает долгая и успешная жизнь» - пишет Telegram-канал Nauchan news.

    Овчарук Валерия Евгеньевна

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    Валерия Овчарук. Фото: instagram.com/o_valeriia/

    Бортпроводник. В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, живет в Киеве. Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

    «Работа, я тебя люблю», - подписала девушка последний снимок, сделанный в Таиланде.

    Сологуб Юлия Николаевна

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    Юлия Сологуб. Фото: соцсети

    Бортпроводник, 25 лет. Родом из Нововолынска. Бортпроводником успела проработать всего полгода

    Малахова Елена

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    Елена Малахова. Фото: linkedin

    Пасажир. По информации «Страны», Елена Малахова - директор авиакомпании ООО Скайавиатранс.

    Кобюк Ольга

    1958 года рождения, пассажир.

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    Иран авиакатастрофа Авиакомпания МАУ
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