Что известно об украинцах, погибших в «Боинге» (фото)



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По официальным данным, среди 176 погибших в авиакатастрофе 11 были гражданами Украины

Погибшие члены экипажа гордились своей работой

Прошлой ночью украинский лайнер, летевший из Тегерана в Киев, разбился. После взлета из международного аэропорта Имам Хомейни лайнер упал недалеко от аэропорта.

По официальным данным, среди 176 погибших в авиакатастрофе 11 были гражданами Украины, 147 - Ирана, остальные - граждане других стран.

«Скотч» собрал информацию о наших соотечетвенниках.

Наумкин Алексей Евгеньевич

Игорь Наумкин. Фото: Facebook

Инструктор, который имел 12000 часов налета самолетах Boeing 737, в том числе. 6600 часов в качестве КВС. «Леша Наумкин мой одногруппник. Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. С династии пилотов. Покойся с миром, друг», – написал Сергей Чорный – друг пилота-инструктора.

Гапоненко Владимир Иванович

Владимир Гапоненко с женой и детьми. Фото: Facebook

Командир экипажа. Закончил Летную академию Национального авиационного университета в Кропивницком. Имел 11600 часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 5500 часов в качестве КВС. У пилота остались жена и двое маленьких детей.

Жена командира экипажа Екатерина во время включения на одном из телеканалов сказала, что держится ради детей. О смерти мужа узнала не от представителей МАУ, а из новостей.

Хоменко Сергей Анатольевич

Сергей Хоменко

Второй пилот с 7600 часами налета на самолетах Boeing 737. В прошлом пилот был командиром подразделения Военно-Транспортной авиации Украины «Блакитна стежа».

Статник Екатерина Олеговна

Статник Екатерина

Бортпроводник. 27 лет. Судя по фото с Инстаграма, девушка встречала Новый год еще в Киеве.

Матьков Игорь Валерьевич

Игорь Матьков. Фото: Facebook

Старший бортпроводник, 34 года. Окончил факультет иностранных языков, а перед тем учился в Кировоградском летном училище. Проработал в МАУ 10 лет.

Микитюк Мария Михайловна

Мария Микитюк. Фото: instagram.com/teplo_maria/

24-летняя бортпроводница. По информации Telegram-канал Nauchan news сообщает, Маша Микитюк училась в Национальному авиационном университете с 2012 по 201. «Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселится и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать», - отмечает телеграм-канал.

В Инстаграме девушки до сих пор осталась сторис, посвященная любимому городу.

Лыхно Денис Михайлович

Денис Лыхно. Фото: Telegram Nauchan news

Еще один недавний выпускник НАУ – закончил в 2018 году. «Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего полгода но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось что его ожидает долгая и успешная жизнь» - пишет Telegram-канал Nauchan news.

Овчарук Валерия Евгеньевна

Валерия Овчарук. Фото: instagram.com/o_valeriia/

Бортпроводник. В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, живет в Киеве. Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

«Работа, я тебя люблю», - подписала девушка последний снимок, сделанный в Таиланде.

Сологуб Юлия Николаевна

Юлия Сологуб. Фото: соцсети

Бортпроводник, 25 лет. Родом из Нововолынска. Бортпроводником успела проработать всего полгода

Малахова Елена

Елена Малахова. Фото: linkedin

Пасажир. По информации «Страны», Елена Малахова - директор авиакомпании ООО Скайавиатранс.

Кобюк Ольга

1958 года рождения, пассажир.