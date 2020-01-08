Что известно об украинцах, погибших в «Боинге» (фото)
По официальным данным, среди 176 погибших в авиакатастрофе 11 были гражданами Украины
Погибшие члены экипажа гордились своей работой
Прошлой ночью украинский лайнер, летевший из Тегерана в Киев, разбился. После взлета из международного аэропорта Имам Хомейни лайнер упал недалеко от аэропорта.
По официальным данным, среди 176 погибших в авиакатастрофе 11 были гражданами Украины, 147 - Ирана, остальные - граждане других стран.
«Скотч» собрал информацию о наших соотечетвенниках.
Наумкин Алексей Евгеньевич
Инструктор, который имел 12000 часов налета самолетах Boeing 737, в том числе. 6600 часов в качестве КВС. «Леша Наумкин мой одногруппник. Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. С династии пилотов. Покойся с миром, друг», – написал Сергей Чорный – друг пилота-инструктора.
Гапоненко Владимир Иванович
Командир экипажа. Закончил Летную академию Национального авиационного университета в Кропивницком. Имел 11600 часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 5500 часов в качестве КВС. У пилота остались жена и двое маленьких детей.
Жена командира экипажа Екатерина во время включения на одном из телеканалов сказала, что держится ради детей. О смерти мужа узнала не от представителей МАУ, а из новостей.
Хоменко Сергей Анатольевич
Второй пилот с 7600 часами налета на самолетах Boeing 737. В прошлом пилот был командиром подразделения Военно-Транспортной авиации Украины «Блакитна стежа».
Статник Екатерина Олеговна
Бортпроводник. 27 лет. Судя по фото с Инстаграма, девушка встречала Новый год еще в Киеве.
Матьков Игорь Валерьевич
Старший бортпроводник, 34 года. Окончил факультет иностранных языков, а перед тем учился в Кировоградском летном училище. Проработал в МАУ 10 лет.
Микитюк Мария Михайловна
24-летняя бортпроводница. По информации Telegram-канал Nauchan news сообщает, Маша Микитюк училась в Национальному авиационном университете с 2012 по 201. «Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселится и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать», - отмечает телеграм-канал.
В Инстаграме девушки до сих пор осталась сторис, посвященная любимому городу.
Лыхно Денис Михайлович
Еще один недавний выпускник НАУ – закончил в 2018 году. «Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего полгода но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось что его ожидает долгая и успешная жизнь» - пишет Telegram-канал Nauchan news.
Овчарук Валерия Евгеньевна
Бортпроводник. В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, живет в Киеве. Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.
«Работа, я тебя люблю», - подписала девушка последний снимок, сделанный в Таиланде.
Сологуб Юлия Николаевна
Бортпроводник, 25 лет. Родом из Нововолынска. Бортпроводником успела проработать всего полгода
Малахова Елена
Пасажир. По информации «Страны», Елена Малахова - директор авиакомпании ООО Скайавиатранс.
Кобюк Ольга
1958 года рождения, пассажир.