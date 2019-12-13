Что украинцы чаще всего смотрели на PornHub в 2019 году



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Самый крупный порносайт в мире опубликовал статистику за 2019 год

С 2017 года Украина поднялась в рейтинге просмотра «взрослого видео» на 11 позиций

Украина снова, как и в прошлом году, оказалась на 16-м месте по количеству просмотров на сайте Pornhub по итогам года, обогнав Россию. Об этом сообщается в блоге Pornhub Insights.

Так, в 2019 году Украина снова попала в топ-20 стран по количеству просмотров роликов на сайте Pornhub. Пользователи из Украины смотрели контент на сайте чаще, чем в Таиланде, России, Аргентине и Швеции.

Сообщается, что в этом году самым популярным поисковым запросом стал «секс», в то время как до этого самым популярным был запрос «аниме». Третье место по количеству поисковых запросов по-прежнему занимает «БДСМ».

В Украине наибольшей популярностью среди порнозвезд пользовалась Лана Роудс. За ней Николь Энистон и Эльза Жан.

США, по-прежнему остаются страной с наибольшим ежедневным трафиком в Pornhub. Далее следует Япония и Соединенное Королевство Великобритании.