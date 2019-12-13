  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Что украинцы чаще всего смотрели на PornHub в 2019 году

    • Розсилка
    <p>Самый крупный порносайт в мире опубликовал статистику за 2019 год</p> <div></div> - Что украинцы чаще всего смотрели на PornHub в 2019 году

    Самый крупный порносайт в мире опубликовал статистику за 2019 год

    С 2017 года Украина поднялась в рейтинге просмотра «взрослого видео» на 11 позиций

    Украина снова, как и в прошлом году, оказалась на 16-м месте по количеству просмотров на сайте Pornhub по итогам года, обогнав Россию. Об этом сообщается в блоге Pornhub Insights.

    Так, в 2019 году Украина снова попала в топ-20 стран по количеству просмотров роликов на сайте Pornhub. Пользователи из Украины смотрели контент на сайте чаще, чем в Таиланде, России, Аргентине и Швеции.

    79251250_3223986154342107_951390768516300800_n_01

    Сообщается, что в этом году самым популярным поисковым запросом стал «секс», в то время как до этого самым популярным был запрос «аниме». Третье место по количеству поисковых запросов по-прежнему занимает «БДСМ».

    В Украине наибольшей популярностью среди порнозвезд пользовалась Лана Роудс. За ней Николь Энистон и Эльза Жан.

    США, по-прежнему остаются страной с наибольшим ежедневным трафиком в Pornhub. Далее следует Япония и Соединенное Королевство Великобритании.

    порнография порно новости украинцы секс новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ