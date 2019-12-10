  1. Головна
  2. Скотч
  3. Видео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Видео

    Появился второй трейлер фильма «Сумасшедшая свадьба 2»

    • Розсилка
    Появился второй трейлер фильма «Сумасшедшая свадьба 2»

    Премьера картины в Украине состоится 25 декабря 2019 года

    В сети появился новый трейлер комедии «Сумасшедшая свадьба 2», первая часть которой установила кассовый рекорд. 

    События нового фильма происходят через год после «Сумасшедшей свадьбы». В новом трейлере показана эмоциональная сцена встречи семьи Середюков со старшей дочерью Натальей. Роль Натальи исполнила украинская актриса и телеведущая Екатерина Кузнецова.

    Второй трейлер также порадовал зрителей новыми кадрами из фильма и зажигательным хитом.

    Музыкальной темой второго трейлера стала новая песня «Свят! Свят! Свят!» от трио народных хитмейкеров: Потап, Олег Винник и Оля Полякова записали совместный трек, ставший официальным саундтреком фильма «Сумасшедшая Свадьба 2».

    «С выходом песни и второго трейлера у нас начался настоящий праздничный марафон в ожидании большой премьеры – менее чем за три недели украинцы увидят нашу звездную комедию! Планируем много ярких сюрпризов, поэтому внимательно следите за новостями на страницах фильма в социальных сетях, чтобы ничего не пропустить», – поделился планами Юрий Горбунов.

    Производством «Сумасшедшей Свадьбы 2», как и первой части, занимаются компании Прототип Продакшн и FILM.UA Group, сопродюсером снова выступила компания MOZGI Entertainment. Дистрибуцией на территории Украины занимаются MMD UA и FILM.UA Distribution. Режиссером-постановщиком комедии «Сумасшедшая Свадьба 2» вновь выступил Влад Дикий.

    марафон трейлер рекорд кино Олег Винник актриса Юрий Горбунов компания Потап телеведущая украинцы свадьба Оля Полякова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ