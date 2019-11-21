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    Шоу-биз

    Эд Ширан начал строить Ноев ковчега на территории своего поместья

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    В плане объекта говорится, что это будет здание, удовлетворяющее важную потребность семьи в уединении и частной молитве - Эд Ширан начал строить Ноев ковчега на территории своего поместья
    В плане объекта говорится, что это будет здание, удовлетворяющее важную потребность семьи в уединении и частной молитве

    Постройка описывается в заявке как «новая и современная»

    Еще несколько лет назад 28-летний музыкант приобрел поместье неподалеку от городка Фрамлингем, где он вырос. Как стало известно, теперь Эд Ширан получил у Совета Восточного Саффолка, который является так называемой управляющей компанией региона, разрешение на строительство «Ноева ковчега» на своей территории. Что объект из себя представляет и зачем ему это нужно, поделились инсайдеры, которые видели ходатайство певца.

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    Эд Ширан начал строить Ноев ковчега на территории своего поместья
    Эд Ширан начал строить Ноев ковчега на территории своего поместья

    В плане объекта говорится, что это будет здание, удовлетворяющее важную потребность семьи в уединении и частной молитве, а также служащее местом для празднования ключевых жизненных событий и семейных вех, браков, крещений и так далее. 

    Постройка описывается в заявке как «новая и современная» и будет служить местом для встречи, медитации и молитвы семьи Эда и его друзей со всего мира, которые исповедывают разные религии. Здание будет иметь форму корабля, напоминающего Ноев ковчег.

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