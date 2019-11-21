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    Жизнь

    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша

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    Знаменитость до сих пор не оправилась после потрясения - Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
    Знаменитость до сих пор не оправилась после потрясения

    Неделю назад звездная супруга пережила трагическое событие

    За этот год жена актера Алека Болдуина пережила два выкидыша. О повторном несчастье Хилария оповестила супруга и подписчиков публикацией, в которой с грустью поведала о случившемся и рассказала о тяжелом психологическом состоянии.

    «Я просто опустошена. Такого я, конечно, не ожидала, когда шла на УЗИ. Не знаю, что еще сказать… Я все еще в шоке», – писала неделю назад в микроблоге многодетная мама и просила папарацци и журналистов не тревожить ее.

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    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
    Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша

    Сейчас Хилария продолжает делиться подробностями того печального похода на УЗИ. Знаменитость до сих пор не оправилась после потрясения.

    «Перед обследованием я весь день нервничала. Как будто я чувствовала, что произойдет. После первого выкидыша беременность проходила на нервах», — поделилась в Instagram Хилария.

    «Я легла на стол, врач включил сонограмму… И мы поняли, что ребенок внутри меня безжизненный. Это самое ужасное ощущение», – рассказала знаменитость.

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