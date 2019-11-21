Жена Алека Болдуина поделилась подробностями второго выкидыша
Неделю назад звездная супруга пережила трагическое событие
За этот год жена актера Алека Болдуина пережила два выкидыша. О повторном несчастье Хилария оповестила супруга и подписчиков публикацией, в которой с грустью поведала о случившемся и рассказала о тяжелом психологическом состоянии.
«Я просто опустошена. Такого я, конечно, не ожидала, когда шла на УЗИ. Не знаю, что еще сказать… Я все еще в шоке», – писала неделю назад в микроблоге многодетная мама и просила папарацци и журналистов не тревожить ее.
Сейчас Хилария продолжает делиться подробностями того печального похода на УЗИ. Знаменитость до сих пор не оправилась после потрясения.
«Перед обследованием я весь день нервничала. Как будто я чувствовала, что произойдет. После первого выкидыша беременность проходила на нервах», — поделилась в Instagram Хилария.
«Я легла на стол, врач включил сонограмму… И мы поняли, что ребенок внутри меня безжизненный. Это самое ужасное ощущение», – рассказала знаменитость.