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    Шоу-биз

    «Волчицы» устроили драку на концерте Винника: видео

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    <p>Во время концерта певца Олега Винника во Дворце спорта в Киеве произошла драка между фанатами</p> <p>Фото: Главком</p> <div></div> - «Волчицы» устроили драку на концерте Винника: видео

    Во время концерта певца Олега Винника во Дворце спорта в Киеве произошла драка между фанатами

    Фото: Главком

    Женщины поспорили за место поближе к сцене

    Фанатки украинского поп-идола Олега Винника устроили настоящую драку во время его сольного концерта в киевском Дворце спорта 21 ноября.

    По данным издания ТСН, причиной столкновения поклонниц стало желание занять место, ближе к сцене, где энергично исполнял песни их кумир.

    Сначала поклонницы таланта певца ругались и толкались. Затем перешли к разговору на кулаках. За одну из них вступился мужчина и начал отталкивать других. Посетители концерта вызвали охрану, которой с нескольких попыток все-таки удалось выпроводить мужчину из зала. Но после этого драка между фанатками возобновилась.

    В частности, одна из женщин начала пробираться к сцене, а другая, уцепившись ей в волосы, пыталась оттянуть ее назад. Олег Винник в это время пел не прекращал и спокойно ходил по сцене.

    знаменитости шоу-бизнес Олег Винник новости драка волосы
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