Cтало известно, как Меган Маркл и принц Гарри поделили домашние обязанности



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Меган Маркл и принц Гарри

К важному решению пришлось прибегнуть с появлением на свет их сына Арчи

Ну, в общем, дела такие, что и у членов королевской семьи Великобритании есть домашние обязанности. До мытья полов и посуды, возможно, и не доходит, но свой вклад в уют семейного дома они все же вносят. Речь в данном случае идет о молодых родителях Меган Маркл и принце Гарри.

С появлением малыша на свет, как сообщает Daily Mail, супруги поделили «фронты работы». 37-летней Меган «досталось» кормление грудью малыша Арчи, а принц Гарри мужественно взял на себя смену подгузников сыну и «готовку блюд» для гостей в коттедже Frogmore.

«Гарри на седьмом небе от счастья, делает чай для посетителей, которые заглянули на встречу с малышом Арчи», – цитирует королевского комментатора Кэролайн Дюран издание.

И хотя говорят, что с рождением сына Гарри и Меган проводят бессонные ночи, они, как любые родители, счастливы и наслаждаются каждой минутой, проведенной с Арчи, подолгу гуляя все вместе по территории своего дома.