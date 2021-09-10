Cын Елизаветы II после обвинения в насилии сбежал в поместье матери

Против второго сына Елизаветы II выдвинула обвинения американка Вирджиния Джуффре

61-летний принц Эндрю оказался в центре громкого сексуального скандала. Принца связывала близкая дружба с Джеффри Эпштейном. Покойного миллиардера, погибшего в тюрьме, признали виновным в насилии и педофилии. Бывшая секс-рабыня бизнесмена заявила, что под давлением Эпштейна минимум три раза занималась сексом с сыном Елизаветы II. Пикантность ситуации придает тот факт, что девушке тогда было 17 лет.

Герцогу Йоркскому на этой неделе должны были вручить судебные документы. Однако накануне он неожиданно покинул свою резиденцию, которая находится неподалеку от Виндзорского замка. Принц вместе с бывшей женой и матерью двух своих дочерей Сарой Фергюсон скрылся в Шотландии. Эндрю поселился в поместье Ее Величества в Балморале. В среду Эндрю и Сару увидели выходящими из королевского терминала аэропорта в городе Беркшир.

Британский принц, который по настоянию венценосной матери отошел от выполнения королевских обязанностей на фоне скандала, до сих пор не ответил на ошеломляющий иск, поданный в американский суд 38-летней Вирджинией Джуффре, ранее известной как Вирджиния Робертс. Адвокатам принца также не удалось вручить документы, несмотря на «многочисленные попытки» за последние две недели. Источники при дворце сообщают, что герцог Йоркский намерен оставаться в шотландской резиденции семьи, пока слушается дело, сообщает Daily Mail.

Ранее «Скотч» сообщал, что актер из сериала «Поймать Кайдаша» женился и показал первые свадебные фото.

Брак влюбленные зарегистрировали в одном из ЗАГСов в Киеве, что на территории ВДНХ. Невеста была в изысканном платье по фигуре с открытой спиной. Жених выбрал классический костюм серого цвета с галстуком.