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    Джамала в откровенном платье похвасталась похудевшим телом (фото)

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    Певица Джамала - Джамала в откровенном платье похвасталась похудевшим телом (фото)
    Певица Джамала
    instagram.com/jamalajaaa/

    Звезда порадовала фанатов модным луком

    Популярная украинская певица Джамала очаровала подписчиков модным образом. В своем Инстаграме артистка поделилась кадрами, на которых предстает в пикантном обтягивающем платье лимонного цвета. Наряд прекрасно подчеркнул стройную и похудевшую фигуру знаменитости.

    Вместе с тем Джа поделилась секретами по уходу за собой. По словам певицы, она уделяет особое внимание умыванию -всегда тонизирует кожу лица утром и тщательно очищает после косметики.

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    Джамала в откровенном платье похвасталась похудевшим телом (фото)
    Джамала в откровенном платье похвасталась похудевшим телом (фото)
    Джамала в откровенном платье похвасталась похудевшим телом (фото)
    Джамала в откровенном платье похвасталась похудевшим телом (фото)
    instagram.com/jamalajaaa/

    «Dermadrop - "холодный" массаж. Ощущение, будто зима не просто близко, а прямо на моем лице. Процедура не требует уколов, не оставляет следов, только приятное ощущение и классное состояние кожи. БМС — это особый вид гимнастики со стимулятором для мягких мышц лица и шеи. Крутая штука, рекомендую», — перечислила Джамала.

    Кроме того артистка любит тайский массаж тела и 3-4 раза в месяц с помощью специального аппарата делает процедуры для плоского живота и коррекции контуров.

    Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

    Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

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    Теги: знаменитости певица Джамала новости
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    Джамала в откровенном платье похвасталась похудевшим телом (фото)