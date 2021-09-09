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    Сумская поделилась рецептом фантастического блюда с кабачков (видео)

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    Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская - Сумская поделилась рецептом фантастического блюда с кабачков (видео)
    Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская
    facebook.com/osumska

    Заслуженная артистка Украины показала, что можно приготовить из кабачков

    Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская порадовала фанатов рецептом вкусного блюда. На странице в Фейсбуке артистка показала, как приготовить лазанью из кабачков без муки.

    «Делюсь рецептиком фантастической осенней лазаньи из кабачков! Никакой муки!» — пишет Ольга Сумская.

    «Рецепт достаточно прост: берем любой фарш, поджариваем его с луком, добавляем помидоры, отдельно поджариваем нарезанный тонкими слайсами кабачок (1-2шт), смазываем форму маслом, выкладываем кусочки поджаренного кабачка, затем слой фарша, следующим натертый сыр, снова кабачки, фарш, сверху сыр и помидоры.

    Все это запекаем при 180 градусах 30-40 мин до готовности!», - написала Сумская.

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    Теги: знаменитости Ольга Сумская
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    Сумская поделилась рецептом фантастического блюда с кабачков (видео)