Сумская поделилась рецептом фантастического блюда с кабачков (видео)

Заслуженная артистка Украины показала, что можно приготовить из кабачков

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская порадовала фанатов рецептом вкусного блюда. На странице в Фейсбуке артистка показала, как приготовить лазанью из кабачков без муки.

«Делюсь рецептиком фантастической осенней лазаньи из кабачков! Никакой муки!» — пишет Ольга Сумская.

«Рецепт достаточно прост: берем любой фарш, поджариваем его с луком, добавляем помидоры, отдельно поджариваем нарезанный тонкими слайсами кабачок (1-2шт), смазываем форму маслом, выкладываем кусочки поджаренного кабачка, затем слой фарша, следующим натертый сыр, снова кабачки, фарш, сверху сыр и помидоры.

Все это запекаем при 180 градусах 30-40 мин до готовности!», - написала Сумская.

Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.