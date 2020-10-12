Деми Мур рассказала, как муж вынуждал ее заниматься сексом втроем



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57-летняя голливудская актриса Деми Мур рассказала о крахе брака с актером Эштоном Кутчером

В последний год отношения между супругами были накалены до предела, а точкой кипения стало неожиданное предложение актера

Бывшая жена Брюса Уиллиса, 57-летняя голливудская актриса Деми Мур, начала встречаться с Кутчером спустя три года после развода с «крепким орешком», от которого родила трех дочерей. Эштон с детства был влюблен в Деми и его нисколько не заботила внушительная разница в возрасте. В 2005 году пара сыграла свадьбу. Однако в 2011 году их союз распался.

Мур откровенно рассказала, что чувствовала, как муж отдаляется от нее. Эштон все больше времени посвящал работе и благотворительности - это было по-настоящему важно для него. Жене практически не доставалось внимания от вечно занятого супруга. Однако Деми со смирением принимала такой поворот событий.

«Я стала гнуть спину, чтобы соответствовать тому образу жены, который он себе представлял. Я поставила его на первое место, хотя он меня об этом не просил. Именно так в свое время поступали моя мама с бабушкой, и я переняла это для своих отношений. Мне хотелось сохранить наш брак, и я была готова сделать что угодно, чтобы достигнуть этого», - поделилась Мур.

Она призналась, что тогда муж обратился к ней с неожиданной и очень пугающей интимной просьбой. «Я не сказала «нет», когда ему захотелось попробовать секс втроем. Я хотела показать ему, что тоже умею веселиться и мне все еще есть чем блеснуть. Присутствие других людей в наших отношениях создало ошибочное представление о превосходстве и дало лишь временное чувство восторга», - рассказала звезда.

Она пояснила, что в супружеской постели побывало два разных человека - и актриса смогла с ними подружиться. Тем не менее Деми уверена, что такое поведение в браке было ошибкой. Отношения внутри семьи не изменились, а вскоре Эштон изменил актрисе с 17-летней девушкой, переспав с ней у себя дома.

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