День святого Валентина. Что нужно знать о празднике

История, традиции и основные факты Дне влюбленных

Уже не первое столетие во всем мире 14 февраля празднуется День святого Валентина. Некоторые считают этот праздник способом заставить людей потратить больше денег. Другие же в восторге от его атрибутики, и с удовольствием поздравляют друг друга. «Главком» напоминает основные факты об этом празднике. История праздника Большинство

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День святого Валентина

История, традиции и основные факты Дне влюбленных

Уже не первое столетие во всем мире 14 февраля празднуется День святого Валентина. Некоторые считают этот праздник способом заставить людей потратить больше денег. Другие же в восторге от его атрибутики, и с удовольствием поздравляют друг друга. «Главком» напоминает основные факты об этом празднике.

История праздника

Большинство историков утверждают, что праздник связан с именем христианского мученика Валентина, жившего в III в. н. э. Распространение легенда о Валентине получила в средние века в Европе, в первую очередь Англии и Франции, тогда же и сложилась традиция отмечать День святого Валентина как праздник всех влюбленных.

Согласно легенде, на заре христианской эпохи император Клавдий II запретил в стране бракосочетания. Жестокий правитель посчитал, что неженатый мужчина будет отважнее сражаться за своего императора, если за его плечами не будут стоять жена и дети. Воин, по мнению Клавдия, должен любить только своего кесаря и всегда быть готовым умереть за него.

Валентин был обычным полевым врачом, приписанным к армии Клавдия II и лечившим воинов на поле брани. Исповедовавший христианство, Валентин принял сан священника, чтобы иметь возможность излечивать не только тела, но и души воинов. Однажды под покровом ночи к нему подошла молодая пара – легионер из войска Клавдия и юная девушка. Они попросили сочетать их браком по христианскому обычаю. Зная, что нарушает императорский приказ, Валентин не мог отказать влюбленным и назвал их мужем и женой. Со временем святой стал не только врачом, но и единственным священником, осмеливавшимся венчать влюбленных.

Святой Валентин

Спустя некоторое время о нарушении приказа сало известно властям, и Валентина посадили в темницу. Сам император, узнав о его деятельности, вынес священнику смертный приговор. Сидя в узилище Валентин познакомился с девушкой, Юлией, дочерью надзирателя. Девушка была столь прекрасна, что Валентин влюбился в нее, однако зная, что его ждет смерть, не решался рассказать ей о своих чувствах. И только в ночь перед казнью – 14 февраля – Валентин написал ей небольшое письмо-признание в любви. Юлия прочитала его уже после смерти священника. Так записка с признанием стала первой валентинкой.

Традиции Дня Святого Валентина

Традиционно на День всех влюбленных люди дарят друг другу различные лакомства в форме сердечек, цветы и маленькие сувениры. Также 14 февраля влюбленные обменивались маленькими подарочками: перчатками, кольцами, лакомством.

Считается, что первое поздравление с Днем Валентина, которое сохранилось доныне, в 1415 году написал Чарльз, герцог Орлеанский, своей жене, в то время как был заключен в Лондонский Тауэр после его захвата в битве при Азенкуре. Несколько лет спустя король Генрих V нанял писателя по имени Джон Лидгейт, чтобы тот составил «валентинку» для Екатерины Валуа.

Символы Дня Святого Валентина

В их число входят всем известные красные и розовые сердца, алые розы, плюшевые мишки с цветами и сердечками в пушистых лапах и конечно обнимающиеся и целующиеся парочки. Их печатают на открытках, оберточной бумаге, одежде и даже нижнем белье, отливают из шоколада и украшают ими всё, что только можно.

Также в праздничном декоре в этот день часто используются Купидоны. Обычно их изображают в виде маленького крылатого мальчика с луком и стрелами. Мифы гласят, что его стрелы приносят любовь в те сердца, которые они пронзают.

Гадания в День влюбленных

В Средние века юноши и девушки тянули из чаши листочки бумаги с предсказанием имен своих будущих «Валентинов» и «Валентин», а потом неделю носили их прикрепленными к рукаву.

Другое поверье связано с гаданием на суженого. Некоторые считали, что первая птица, которую незамужняя женщина увидит в день Святого Валентина, укажет ей на род занятий ее будущего супруга. Летящая высоко в небе малиновка пророчила моряка, воробей — что её счастье составит бедный человек; щегол сулил миллионера.

Юным девам стоит этим утром встать пораньше: согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят проходящим мимо дома — их суженый.

Как отмечают День влюбленных в разных странах

Итальянцы 14 февраля называют сладким днем и дарят сладости и конфеты. Валентинки посылают по почте в розовом конверте без обратного адреса.

В Дании обычно посылают друг другу засушенные белые цветы, а в Испании верхом страсти считается отправить любовное послание с почтовым голубем. В Великобритании принято в этот день слагать возвышенные стихи о любви.

В Японии в День влюбленных мужчинам‑сослуживцам дарят шоколад, он называется «гири‑чоко» или «шоколад по долгу службы». Этот обычай прижился в 1970‑е годы. Тогда подаренная мужчине коробка шоколадных конфет почти приравнивалась к признанию в любви.

В Мексике, как и во многих других странах Латинской Америки, День Святого Валентина имеет и другое название — День любви и дружбы. В 2012 году в церемонии коллективного бракосочетания в этот день приняли участие около 6,2 тыс. пар.