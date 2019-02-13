Маникюр на День святого Валентина: интересные идеи



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24tv.ua

День святого Валентина или День влюбленных один из любимейших праздников молодежи, который отмечают во всем мире 14 февраля

Влюбленные обмениваются знаками внимания, дарят подарки, в кафе и клубах устраиваются тематические вечеринки по поводу этого замечательного праздника.

Больше всего к этому празднику конечно же готовятся девушки. Наводят марафет, покупают красивые платьица, примеряют на себя разные образы.

В 2019 году образ стильной и модной девушки никак не может обойтись без красивого маникюра.

Конечно же этот праздник в первую очередь ассоциируется с главным символом всех влюбленных – сердцем. Стильный маникюр с сердечками, выполненный в красной или розовой цветовой гамме, пожалуй, самый популярный вариант дизайна ногтей на праздник 14 февраля.

Также популярен маникюр с ангелочками, ленточками, поцелуйчиками, стазами, золотом или серебром и др. В 2019 году в тренде неброский, стильный, естественный маникюр в стиле минимализма.

Поэтому делая маникюр на День влюбленных, постарайтесь не разрисовывать все ногти, а сделайте лишь правильные акценты, указывающие на тематику праздника.

Во все времена и во все праздники актуален и классический френч или лунный дизайн. Красный французский маникюр достаточно просто декорировать с помощью наклеек и уже получится тематический дизайн.





Но можно пойти дальше и выполнить френч по форме напоминающий сердце.





Джерело: 24tv.ua