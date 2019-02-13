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    Маникюр на День святого Валентина: интересные идеи

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    Маникюр на День святого Валентина: интересные идеи
    24tv.ua

    День святого Валентина или День влюбленных один из любимейших праздников молодежи, который отмечают во всем мире 14 февраля

    Влюбленные обмениваются знаками внимания, дарят подарки, в кафе и клубах устраиваются тематические вечеринки по поводу этого замечательного праздника. 

    Больше всего к этому празднику конечно же готовятся девушки. Наводят марафет, покупают красивые платьица, примеряют на себя разные образы. 

    В 2019 году образ стильной и модной девушки никак не может обойтись без красивого маникюра.

    Конечно же этот праздник в первую очередь ассоциируется с главным символом всех влюбленных – сердцем. Стильный маникюр с сердечками, выполненный в красной или розовой цветовой гамме, пожалуй, самый популярный вариант дизайна ногтей на праздник 14 февраля. 

    Также популярен маникюр с ангелочками, ленточками, поцелуйчиками, стазами, золотом или серебром и др. В 2019 году в тренде неброский, стильный, естественный маникюр в стиле минимализма. 

    Поэтому делая маникюр на День влюбленных, постарайтесь не разрисовывать все ногти, а сделайте лишь правильные акценты, указывающие на тематику праздника. 

    Во все времена и во все праздники актуален и классический френч или лунный дизайн. Красный французский маникюр достаточно просто декорировать с помощью наклеек и уже получится тематический дизайн.

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    24tv.ua
    Маникюр на День святого Валентина: интересные идеи
    24tv.ua
    24tv.ua
    24tv.ua
    24tv.ua
    24tv.ua
    24tv.ua
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    Но можно пойти дальше и выполнить френч по форме напоминающий сердце.


    Джерело: 24tv.ua

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