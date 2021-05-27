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    Блогер высмеял пикантное фото Дорофеевой с задранным платьем

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    Певица Надя Дорофеева - Блогер высмеял пикантное фото Дорофеевой с задранным платьем
    Певица Надя Дорофеева
    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Блогер спародировал Дорофееву

    Украинский блогер решил повторить пикантный кадр украинской певицы Нади Дорофеевой, на котором она задрала платье и показала свои трусы. Так, парень сфотографировал себя в аналогичном наряде и в такой же позе перед зеркалом. Артистка не могла не прокомментировать пародию и написала в ответ «ха-ха».

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    Свою реакцию на забавную фотографию исполнительница опубликовала в Instagram-stories, прикрепив снимок смелого парня. Блогер по имени Евгений позировал в коротком салатовом платье, из-под которого у него виднелось белье.

    «Надя Дорофеева, нормально так?» – поинтересовался он.

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    Напомним, что поклонники бурно отреагировали на пикантную публикацию певицы. Они засыпали ее множеством комплиментов.

    «Смело», «Красотка», «Горячо», «Привлекла мое внимание точно», «Дорофеева – лучшая», «Привлекло мое внимание точно», «Богиня красоты», «Хоть роздетой, хоть одетой, ты нам нравишься любая», – написали люди.

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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    Теги: знаменитости Надя Дорофеева шоу-бизнес
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    Блогер высмеял пикантное фото Дорофеевой с задранным платьем