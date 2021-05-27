Блогер высмеял пикантное фото Дорофеевой с задранным платьем

Блогер спародировал Дорофееву

Украинский блогер решил повторить пикантный кадр украинской певицы Нади Дорофеевой, на котором она задрала платье и показала свои трусы. Так, парень сфотографировал себя в аналогичном наряде и в такой же позе перед зеркалом. Артистка не могла не прокомментировать пародию и написала в ответ «ха-ха».

Свою реакцию на забавную фотографию исполнительница опубликовала в Instagram-stories, прикрепив снимок смелого парня. Блогер по имени Евгений позировал в коротком салатовом платье, из-под которого у него виднелось белье.

«Надя Дорофеева, нормально так?» – поинтересовался он.

Напомним, что поклонники бурно отреагировали на пикантную публикацию певицы. Они засыпали ее множеством комплиментов.

«Смело», «Красотка», «Горячо», «Привлекла мое внимание точно», «Дорофеева – лучшая», «Привлекло мое внимание точно», «Богиня красоты», «Хоть роздетой, хоть одетой, ты нам нравишься любая», – написали люди.

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