Олег Скрипка оправдался за участие в скандальной рекламе отсутствием работы

По словам Скрипки, он не в восторге от того, что стал лицом казино

Фронтмен легендарной группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что снялся в рекламе онлайн-казино из-за отсутствия работы. Он отметил, что считает несправедливым хейт в свою сторону, ведь ему пришлось принять такое решение.

По словам Скрипки, он не в восторге от того, что стал лицом казино, но для него это не критично. Музыкант также предложил винить в этом тех людей, которые лишили многих артистов заработка. Об этом звезда сообщил в интервью изданию «КП в Украине».

«Если бы я имел работу, я бы не снимался в этом. Но когда ты не имеешь год работы и у тебя нет перспективы, то начинаешь принимать такие решения», – сказал он.

Скрипка добавил, что сам никогда в казино не играл и не собирается играть. Но это решение каждого человека, поэтому он не имеет ничего против таких развлечений. Он также подчеркнул важность уметь людям брать на себя ответственность за увиденное по ТВ.

«В принципе, вся наша жизнь построена таким образом, что ты сам должен брать на себя ответственность. Ты увидел рекламу, но ответственность остается на тебе. И если у людей есть такая агрессия, то, скорее всего, она из-за того, что они внутри не могут это решение принять. Вот, я думаю, что не нужно артистам петь на русском, но никакой агрессии по отношению к ним у меня нет», – подытожил музыкант.

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