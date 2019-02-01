«Девушка с водой», испортившая звездам красную дорожку «Золотого глобуса», судится с брендом, который ее прославил



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Келли Катберт

Модель через суд требует у представителей бренда воды прекратить использовать картонные фигуры и возместить ей моральный ущерб

Чуть меньше месяца назад в Беверли-Хиллз состоялась премия «Золотой глобус», одной из главных звезд которой неожиданно для многих стала 31-летняя Келли Катберт, девушка-промоутер воды бренда Fiji Water. Она позировала на красной дорожке вместе со знаменитостями, пронзительно смотря в кадр. На следующие сутки после церемонии Келли проснулась знаменитой: ее начали приглашать на съемки в телешоу и различные проекты.

Компания Fiji Water также захотела извлечь из всей этой ситуации дополнительную выгоду. Она быстро придумала оригинальный маркетинговый ход — использовать в качестве рекламы картонную фигуру Келли в натуральную величину. Необычная идея понравилась всем, кроме, собственно, самой Катберт: модель утверждает, что рекламная кампания была запущена без ее ведома, и теперь через суд требует возмещения морального ущерба.

В документах, которые были опубликованы на портале The Blast, сказано, что картонные фигуры Келли появились на улицах 7 января, уже на следующий день после «Золотого Глобуса». При этом договориться с Катберт представители компании попытались только на следующий день, когда рекламная кампания уже была активно запущена.

В судебных документах Келли также утверждает, что представители Fiji Water пытались всячески ее задобрить, предлагая различные подарки и бонусы, а также заставили ее подписать поддельные документы (момент подписания был запечатлен на видео).

Юридическая команда Катберт утверждает, что чуть позже модель уничтожила подписанные документы, которые на самом деле не были соглашением. При этом компания Fiji Water продолжала проводить рекламную кампанию по поддельным документам.

Теперь модель через суд требует у представителей бренда воды прекратить использовать картонные фигуры и возместить ей моральный ущерб.