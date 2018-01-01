Евгения Власова впервые после тяжелой операции появилась в эфире ТВ

Артистка постепенно восстанавливается после тяжелой болезни

Известная украинская певица Евгения Власова, которая в последние месяцы проходит реабилитацию после нескольких тяжелых операций, впервые за долгое время дала интервью в телеэфире. Артистка пообщалась с ведущей Катей Осадчей. Несмотря на то, что состояние здоровья певицы еще не наладилось – она появилась перед камерами спокойной и улыбчивой.



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Евгения Власова

Артистка постепенно восстанавливается после тяжелой болезни

Известная украинская певица Евгения Власова, которая в последние месяцы проходит реабилитацию после нескольких тяжелых операций, впервые за долгое время дала интервью в телеэфире. Артистка пообщалась с ведущей Катей Осадчей.

Несмотря на то, что состояние здоровья певицы еще не наладилось – она появилась перед камерами спокойной и улыбчивой. Для интервью звезда надела игривое черное платье с ярким принтом.

«Восемь лет назад певица Евгения Власова преодолела онкологию, а в конце прошлого года снова оказалась в больнице... Реанимация, операции, боязнь рецидива. Мы, как и вся страна, переживали за артистку. Но худшее позади, Евгения уже дома, на реабилитации. Она согласилась прийти в студию «Светской жизни» и дать эксклюзивное интервью Кати Осадчей!» - написано под снимками.

Эта запись выйдет в эфир завтра, 3 февраля. В интервью артистка расскажет, как преодолеть все вызовы судьбы и при этом иметь невероятный вид.

Как сообщалось ранее, украинская певица Евгения Власова, которая после тяжелой операции восемь лет назад, связанной с онкологической болезнью, надолго исчезла с большой сцены, в конце ноября вновь оказалась в больнице. Тогда ей сделали четыре операции. Власова снова оказалась в больнице из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии.

Джерело: ТСН