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    Евгения Власова впервые после тяжелой операции появилась в эфире ТВ

    Артистка постепенно восстанавливается после тяжелой болезни
    Известная украинская певица Евгения Власова, которая в последние месяцы проходит реабилитацию после нескольких тяжелых операций, впервые за долгое время дала интервью в телеэфире. Артистка пообщалась с ведущей Катей Осадчей. Несмотря на то, что состояние здоровья певицы еще не наладилось – она появилась перед камерами спокойной и улыбчивой.
    • Сьогодні, 11:35
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    Евгения Власова
    Евгения Власова

    Артистка постепенно восстанавливается после тяжелой болезни

    Известная украинская певица Евгения Власова, которая в последние месяцы проходит реабилитацию после нескольких тяжелых операций, впервые за долгое время дала интервью в телеэфире. Артистка пообщалась с ведущей Катей Осадчей.

    Несмотря на то, что состояние здоровья певицы еще не наладилось – она появилась перед камерами спокойной и улыбчивой. Для интервью звезда надела игривое черное платье с ярким принтом.

    «Восемь лет назад певица Евгения Власова преодолела онкологию, а в конце прошлого года снова оказалась в больнице... Реанимация, операции, боязнь рецидива. Мы, как и вся страна, переживали за артистку. Но худшее позади, Евгения уже дома, на реабилитации. Она согласилась прийти в студию «Светской жизни» и дать эксклюзивное интервью Кати Осадчей!» - написано под снимками.

    Эта запись выйдет в эфир завтра, 3 февраля. В интервью артистка расскажет, как преодолеть все вызовы судьбы и при этом иметь невероятный вид.

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    Евгения Власова впервые после тяжелой операции появилась в эфире ТВ
    Евгения Власова впервые после тяжелой операции появилась в эфире ТВ
    Евгения Власова впервые после тяжелой операции появилась в эфире ТВ

    Как сообщалось ранее, украинская певица Евгения Власова, которая после тяжелой операции восемь лет назад, связанной с онкологической болезнью, надолго исчезла с большой сцены, в конце ноября вновь оказалась в больнице. Тогда ей сделали четыре операции. Власова снова оказалась в больнице из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии. 

    Джерело: ТСН

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