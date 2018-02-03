Таисия Повалий спела на РосТВ украинскую песню

Артистка продолжает активно выступать в телеэфире страны агрессора

Популярная украинская певица Таисия Повалий, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, приняла участие в телешоу Андрея Малахова наших северных соседей. Когда ведущий попросил ее что-то спеть, то артистка сказала, что хочет исполнить песню на украинском и предложила актеру Александру Михайлову вместе спеть «Цвіте

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Таисия Повалий

Артистка продолжает активно выступать в телеэфире страны агрессора

Популярная украинская певица Таисия Повалий, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, приняла участие в телешоу Андрея Малахова наших северных соседей. Когда ведущий попросил ее что-то спеть, то артистка сказала, что хочет исполнить песню на украинском и предложила актеру Александру Михайлову вместе спеть «Цвіте терен».

Как сообщает «Главком», фрагмент передачи певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, Повалий активно принимает участие в телешоу наших северных соседей, а также получает профессиональные премии в Москве. Например, в декабре прошлого года она пела на «Песне года» в Москве, а также появилась сразу в нескольких новогодних передачах на РосТВ. А весной певица получала шансон-премию в Кремле.