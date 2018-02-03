  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Таисия Повалий спела на РосТВ украинскую песню

    Артистка продолжает активно выступать в телеэфире страны агрессора
    Популярная украинская певица Таисия Повалий, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, приняла участие в телешоу Андрея Малахова наших северных соседей. Когда ведущий попросил ее что-то спеть, то артистка сказала, что хочет исполнить песню на украинском и предложила актеру Александру Михайлову вместе спеть «Цвіте
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 09:52
    • Розсилка
    Таисия Повалий
    Таисия Повалий

    Артистка продолжает активно выступать в телеэфире страны агрессора

    Популярная украинская певица Таисия Повалий, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, приняла участие в телешоу Андрея Малахова наших северных соседей. Когда ведущий попросил ее что-то спеть, то артистка сказала, что хочет исполнить песню на украинском и предложила актеру Александру Михайлову вместе спеть «Цвіте терен».

    Как сообщает «Главком», фрагмент передачи певица опубликовала на своей странице в Instagram.

    Напомним, Повалий активно принимает участие в телешоу наших северных соседей, а также получает профессиональные премии в Москве. Например, в декабре прошлого года она пела на «Песне года» в Москве, а также появилась сразу в нескольких новогодних передачах на РосТВ. А весной певица получала шансон-премию в Кремле.

    Читайте также: Беременная Джамала призналась, что родит до прямых эфиров «Голоса країни».
    Читайте також
    Украинская музыка певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ