Поездка в Грецию и апельсиновое дерево: Стало известно, какие подарки Катя Бужинская получила на день рождения



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Катя Бужинская

Народная артистка Украины сегодня отмечает день рождения

Первые поздравления певица получила на сцене - так как еще ночью давала концерт в Ровенской области. Поклонники на стадионе хором поздравили певицу, а также популярный исполнитель Дзидзьо со сцены пожелал всего самого наилучшего Катерине Бужинской в ее день.

Сразу же после концерта именинница отправилась в аэропорт и уже утром была в Греции, там она получила поздравления от самых близких - мужа и детей. А вот один из поклонников отправил Екатерине в подарок настоящее дерево. Утром позвонил курьер и сообщил, что ее ожидает габаритный сюрприз. Удивлению артистки не было предела, так как увидеть перед собой апельсиновое дерево в собственный рост - она была не готова. Сложность подарка была не только в доставке дерева такого размера, но и в том, что в честь Дня рождения Катя Бужинская с семьей на несколько дней решила вырваться к морю в Грецию. Очевидно, для поклонника из Украины нет преград, чтобы удивить любимую певицу.

Неожиданным и полным сюрпризов началом Дня рождения Екатерина Бужинская поделилась в официальном аккаунте в Facebook. Среди неожиданных подарков было и юмористическое видео, записанное и смонтированное фан-клубом артистки.

Счастливая артистка в свой праздник ранним утром даже успела сделать небольшую фотосессию - и с апельсиновым деревом в том числе. Для такого важного дня Катерина выбрала платье в трендовом желтом цвете, а свой образ дополнила сережками-кисточками и желтой повязкой в тон летнему наряду.

По словам певицы, всего пару дней она проведет у моря в Греции, так как уже через несколько дней после Дня рождения ее ожидает перелет в Украину на концерты.

А вот о подарке от супруга артистка не стала рассказывать, уточнив, что это то, о чем она давно мечтала. Напомним, апельсиновое дерево - это не первый запоминающийся сюрприз от поклонников, который артистка получила в День рождения. Однажды скульптор из Луцка Василий Рыжук подарил певице Екатерине Бужинской сертификат на триллион чернобривцев, которые сам же и вырастил.