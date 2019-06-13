Disney перезапустит мультсериал «Чип и Дейл»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Disney готовит мультсериал по мотивам «Корпорации монстров».

Disney объявил о перезапуске популярного мульсериала «Чип и Дейл спешат на помощь», выходившего в 1989—1990-е годы. Всего будет 39 серий по 7 минут. В компании отметили, что герои – антропоморфные бурундуки Чип и Дейл – не будут говорить, а шоу выйдет в «классическом комедийном стиле».

«Чип и Дейл» выйдет на стриминговом сервисе Disney+, запуск которого запланирован на ноябрь 2019 года. Точная дата выхода неизвестна.

Кроме того, на Disney+ покажут новый мультсериал Monsters at Work по мотивам мультфильма «Корпорация монстров», вышедшего в 2001 году. В нем появится новый герой в озвучке Бена Фельдмана («Безумцы»), а действие будет разворачиваться спустя полгода после событий оригинального мультфильма. Премьера запланирована на 2020 год.

Джерело: Esquire