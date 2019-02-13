Костюм на голое тело: Бейонсе примеряла соблазнительный лук



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Бейонсе instagram.com/beyonce

37-летняя Бейонсе регулярно радует поклонников новыми образами, которые публикует у себя на сайте и в социальных сетях

Сегодня певица продемонстрировала, как в новом сезоне можно оригинально носить актуальный костюм-двойку.

Бейонсе опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена в белоснежном total look из очень короткой юбки и приталенного удлиненного жакета. Причем верх певица надела на голое тело, обнажив зону декольте и показав подписчикам грудь.

Чтобы привлечь еще больше внимания к пикантному вырезу, Бейонсе надела на шую удлиненную цепочку. Кроме того, костюм, украшенный небольшими аппликациями, знаменитость дополнила сумкой в тон и солнцезащитными очками.

Джерело: graziamagazine.ru