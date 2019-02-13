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    Жизнь

    Костюм на голое тело: Бейонсе примеряла соблазнительный лук

    • Розсилка
    Бейонсе - Костюм на голое тело: Бейонсе примеряла соблазнительный лук
    Бейонсе
    instagram.com/beyonce

    37-летняя Бейонсе регулярно радует поклонников новыми образами, которые публикует у себя на сайте и в социальных сетях

     Сегодня певица продемонстрировала, как в новом сезоне можно оригинально носить актуальный костюм-двойку.

    Бейонсе опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена в белоснежном total look из очень короткой юбки и приталенного удлиненного жакета. Причем верх певица надела на голое тело, обнажив зону декольте и показав подписчикам грудь.

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    Костюм на голое тело: Бейонсе примеряла соблазнительный лук
    Костюм на голое тело: Бейонсе примеряла соблазнительный лук
    Костюм на голое тело: Бейонсе примеряла соблазнительный лук

    Чтобы привлечь еще больше внимания к пикантному вырезу, Бейонсе надела на шую удлиненную цепочку. Кроме того, костюм, украшенный небольшими аппликациями, знаменитость дополнила сумкой в тон и солнцезащитными очками.

    Джерело: graziamagazine.ru

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