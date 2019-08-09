Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии



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Ким Кардашьян с дочерьми

38-летняя светская львица наслаждается семейным путешествием по Японии

Шестилетняя дочь Ким Кардашьян Норт Уэст, показала в поездке яркий и необычный аутфит. Девочка позировала с сумочкой Dior стоимостью $35 тысяч.

Ким и Канье устроили фотосессию вместе с детьми на фоне красной стены. Знаменитая мама предстала в черных шароварах и топе с открытой спиной, а ее супруг – в светлых брюках и толстовке с капюшоном. В объятиях Ким оказался трехлетний малыш Сейнт. Звезда надела на него футболку и шорты в тон своему наряду.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с дочерьми. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Норт удивила поклонников звездной семьи стильным и дорогим образом. Девочка выбрала штаны цвета морской волны и цветную футболку с накидкой из желтых перьев, идеально сочетающуюся с меховыми шлепками. Поклонники заметили, что на плече у Норт красуется сумка Dior.



