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    Жизнь

    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии

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    Ким Кардашьян с дочерьми - Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Ким Кардашьян с дочерьми

    38-летняя светская львица наслаждается семейным путешествием по Японии

    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян Норт Уэст, показала в поездке яркий и необычный аутфит. Девочка позировала с сумочкой Dior стоимостью $35 тысяч.

    Ким и Канье устроили фотосессию вместе с детьми на фоне красной стены. Знаменитая мама предстала в черных шароварах и топе с открытой спиной, а ее супруг – в светлых брюках и толстовке с капюшоном. В объятиях Ким оказался трехлетний малыш Сейнт. Звезда надела на него футболку и шорты в тон своему наряду.

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    Ким Кардашьян и Канье Уэст с дочерьми. Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Норт удивила поклонников звездной семьи стильным и дорогим образом. Девочка выбрала штаны цвета морской волны и цветную футболку с накидкой из желтых перьев, идеально сочетающуюся с меховыми шлепками. Поклонники заметили, что на плече у Норт красуется сумка Dior.

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    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии
    Дочь Ким Кардашьян с сумочкой за $35 000 позировала на семейной фотосессии

     Читайте также: Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты.


     

    Кардашьян Канье Уэст
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