Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знаменитый отец девушки Кузьма Скрябин погиб в ДТП 2 февраля 2015 года instagram.com/miss___mariya

Барбара вышла замуж за своего однокурсника

Единственная дочь музыканта Кузьмы Скрябина Мария Барбара поделилась фотографиями с недавней свадьбы. На своей странице в Инстаграме 22-летняя девушка опубликовала несколько снимков с мужем и показала обстановку праздника. Избранником девушки стал Виктор Тур, с которым они вместе учатся в Национальном медицинском университете им. Богомольца.

Среди приглашенных гостей был и хороший друг отца Кузьмы, музыкант Дзидзьо, который одним из первых поздравил пару со свадьбой.

«Друзья, я пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася - единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами радуется, празднует и радуется за своего ребенка, за такую хорошую новую семью, за все те годы, которые они прожить в любви, счастье и богатстве. Многая лета молодой паре», - подписал фото артист.