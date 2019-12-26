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    Жизнь

    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото

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    <p>Знаменитый отец девушки Кузьма Скрябин погиб в ДТП 2 февраля 2015 года</p> <div></div> - Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото

    Знаменитый отец девушки Кузьма Скрябин погиб в ДТП 2 февраля 2015 года

    instagram.com/miss___mariya

    Барбара вышла замуж за своего однокурсника

    Единственная дочь музыканта Кузьмы Скрябина Мария Барбара поделилась фотографиями с недавней свадьбы. На своей странице в Инстаграме 22-летняя девушка опубликовала несколько снимков с мужем и показала обстановку праздника. Избранником девушки стал Виктор Тур, с которым они вместе учатся в Национальном медицинском университете им. Богомольца.

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    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    Дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные свадебные фото
    instagram.com/miss___mariya

    Среди приглашенных гостей был и хороший друг отца Кузьмы, музыкант Дзидзьо, который одним из первых поздравил пару со свадьбой.

    «Друзья, я пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася - единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами радуется, празднует и радуется за своего ребенка, за такую хорошую новую семью, за все те годы, которые они прожить в любви, счастье и богатстве. Многая лета молодой паре», - подписал фото артист.

     

    знаменитости артист семья
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