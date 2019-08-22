  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов

    • Розсилка
    Тиффани Трамп - Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Тиффани Трамп

    Фото с необычным гостинцем Тиффани опубликовала в соцсети

    На днях художник из Колумбии Маурисио Бенитес преподнес в подарок свое творение представительнице семьи президента США - Тиффани Трамп. Мастер изобразил единственную дочь Дональда Трампа и его второй жены Марсы Мейплз при помощи 150 тысяч кристаллов Сваровски разных цветов.

    На работу у мастера ушел месяц. Стоимость портрета неизвестна, но, например, портрет Лионеля Месси, который Маурисио сделал в 2013-м, оценили в $50 миллионов.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов
    Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов

    Тиффани опубликовала в Инстаграме фото с художником на фоне портрета.

    «Спасибо! Я очень рада, что у меня теперь есть это великолепное произведение искусства!», - написала Тиффани.

     Читайте также: Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото

     

     

     

    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ