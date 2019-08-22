Дочери Трампа подарили ее портрет из 150 тысяч кристаллов



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Тиффани Трамп

Фото с необычным гостинцем Тиффани опубликовала в соцсети

На днях художник из Колумбии Маурисио Бенитес преподнес в подарок свое творение представительнице семьи президента США - Тиффани Трамп. Мастер изобразил единственную дочь Дональда Трампа и его второй жены Марсы Мейплз при помощи 150 тысяч кристаллов Сваровски разных цветов.

На работу у мастера ушел месяц. Стоимость портрета неизвестна, но, например, портрет Лионеля Месси, который Маурисио сделал в 2013-м, оценили в $50 миллионов.

Тиффани опубликовала в Инстаграме фото с художником на фоне портрета.

«Спасибо! Я очень рада, что у меня теперь есть это великолепное произведение искусства!», - написала Тиффани.