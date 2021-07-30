Доктор Комаровский высказался о неправильном использовании кондиционера в жару

Врач посоветовал снижать температуру постепенно

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об опасности использования кондиционера в жару. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

Специалист назвал нежелательной ситуацию, когда человек попадает из 35-градусной жары в квартиру, где температура воздуха составляет 25 градусов тепла. «Если вы всю жизнь живете в стабильных условиях, когда нет колебаний температуры, то организм, вернее сосуды, не умеет реагировать на такие резкие изменения параметров внешней среды», — написал телеведущий.

Комаровский посоветовал всем, кто недавно приобрел кондиционер, снижать температуру постепенно. Сначала при 35 градусах жары за окном лучше установить 28 градусов тепла дома, через неделю — 25 градусов тепла, через две недели — 22 градуса тепла. Врач добавил, что также важно регулярно проветривать помещение, открывая окна, и использовать увлажнитель.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.