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    Украинский телеведущий в третий раз стал отцом. Первое фото с сыном

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    Украинский телеведущий в третий раз стал отцом. Первое фото с сыном
    instagram.com/anatoliyanatolich/

    Также ведущий рассекретил редкое имя мальчика

    Известная чета шоумена Анатолия Анатолича и его жены Юлии Бойко, более известной как Юла, в третий раз стала родителями.

    Сегодня любимая звезды родила ему долгожданного сына. Радостной вестью ведущий поделился на своей странице в Instagram. Анатолий запостил смешное фото из роддома, на котором новоиспеченная мама лежит в постели с новорожденным, а звездный папа рядом радуется.

    В посте звезда поделился подробностями и рассекретил редкое имя мальчика. Так, пара решила назвать сына Нилом.

    instagram.com/anatoliyanatolich/
    instagram.com/anatoliyanatolich/

    «Сегодня, 20 июля, в 13:13 с весом 4060 кг и ростом 55 см у нас появился сын Нил! Красивый, хороший, предвкушаю – умный и с хорошим чувством юмора. Я впервые присутствовал на родах, и это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и ещё куча других эпитетов. Юла, ты такая сильная! Я подозревал, но теперь знаю точно. О том, какая ты ещё, я постоянно тебе напоминаю, а вот сегодня окончательно убедился ещё и в этом. Спасибо партнёрским родам», — поделился Анатолич.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости дети звезд телеведущий
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    Украинский телеведущий в третий раз стал отцом. Первое фото с сыном