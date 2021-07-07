  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Телеведущий Владимир Остапчук впервые назвал свой самый большой гонорар

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Телеведущий Владимир Остапчук - Телеведущий Владимир Остапчук впервые назвал свой самый большой гонорар
    Телеведущий Владимир Остапчук
    instagram.com/vova_ostapchuk/

    Также шоумен признался, пользовался ли эскорт-услугами

    Известный украинский шоумен Владимир Остапчук откровенно ответил на личные вопросы.

    Так, в программе Александры Кучеренко «33 за 3» ведущий назвал свой самый большой гонорар. Наибольшую сумму звезда получил за корпоратив — 12 000 долларов. Остапчук также отметил, что после того, как он был ведущим "Евровидения-2017", гонорары выросли в 4,5 раза. А для того, чтобы знаменитость чувствовал себя уверенно, он должен иметь на банковском счету около 10-15 тысяч долларов.

    Также Владимир поделился, от которого предложения отказался: «В Дубае провести мальчишник с девушками легкого поведения». Со своей стороны, артист заверил, что сам никогда не пользовался эскорт-услугами.

    На вопрос, за что бы Остапчук извинился перед бывшей женой, он ответил коротко: «Ни за что». Своим же достижением телезвезда считает детей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

    Читайте также: 16-летняя дочь Моники Беллуччи в откровенном наряде произвела фурор (фото)
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес телеведущий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Телеведущий Владимир Остапчук впервые назвал свой самый большой гонорар