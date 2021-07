Телеведущий Владимир Остапчук впервые назвал свой самый большой гонорар

Также шоумен признался, пользовался ли эскорт-услугами

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук откровенно ответил на личные вопросы.

Так, в программе Александры Кучеренко «33 за 3» ведущий назвал свой самый большой гонорар. Наибольшую сумму звезда получил за корпоратив — 12 000 долларов. Остапчук также отметил, что после того, как он был ведущим "Евровидения-2017", гонорары выросли в 4,5 раза. А для того, чтобы знаменитость чувствовал себя уверенно, он должен иметь на банковском счету около 10-15 тысяч долларов.

Также Владимир поделился, от которого предложения отказался: «В Дубае провести мальчишник с девушками легкого поведения». Со своей стороны, артист заверил, что сам никогда не пользовался эскорт-услугами.

На вопрос, за что бы Остапчук извинился перед бывшей женой, он ответил коротко: «Ни за что». Своим же достижением телезвезда считает детей.

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.