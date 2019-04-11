Дональд Трамп снова станет дедушкой



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Президент США скоро станет дедом в десятый раз

О грядущем пополнении в семье сообщил сын Дональда Трампа - Эрик. Они с супругой Ларой ждут второго ребенка, который должен появиться на свет летом этого года.

«Лара и я рады сообщить, что мы ждем прибавления в августе! Люк будет прекрасным старшим братом», - написал Эрик, выложив несколько семейных фото в Instagram.

Эрик Трамп женился на Ларе в 2014 году после шести лет отношений. Церемония прошла в семейном поместье Трампов в Мар-а-Лаго. В 2017-м у них родился первенец, сын Люк. До брака с Эриком Лара работала телевизионным продюсером, а также управляла кондитерским бизнесом. Также она активно занималась предвыборной кампанией своего свекра, а после инаугурации было объявлено, что Лара становится старшим консультантом в маркетинговой компании Дональда Трампа.

Джерело: Hello!