Анна Седокова трогательно поздравила сына с днем рождения и призналась, что он любит собачий корм



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Анна Седокова с сыном Гектором

В день рождения Гектора певица рассказала о его шалостях

Анна Седокова поздравила двухлетнего сынишку с днем рождения и рассказала подписчикам в Instagram, как он шалит. По словам Седоковой, проделки сына вызывают в ней не раздражение, а нежные чувства.

«Мой маленький мужчина и я не хочу говорить, что самый любимый, ведь любовь к детям без сравнительных характеристик. Как можно сравнить с чем то твою улыбку, сыночек. Как можно сказать, что я люблю тебя больше, когда ты таскаешь Марусю за хвост или играешь ногами на пианино? Когда выливаешь всю воду из ваз на пол или кидаешь всю мамину косметику в наполненную ванную? Когда разрисовываешь пол маркёрами в съемной квартире или ешь собачий корм?» – написала Седокова.

Стоит отметить, что фолловеры артистки присоединились к поздравлениям и отметили, что для детей возраста Гектора подобные шалости – норма.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине