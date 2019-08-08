Донателла Версаче купила виллу с 20-ю спальнями за €5 миллионов (фото)



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Донателла Версаче

Участок располагается на севере Италии

Легендарная Донателла Версаче недавно обзавелась роскошной недвижимостью. Она приобрела историческую виллу, стоимость в €5 миллионов, сообщает Mansion Global.

Особняк потрясает не только ценой, но и размерами. Его территория растянулась примерно на 1,4 тысяч квадратных метров. В здании могут с легкостью разместиться несколько десятков гостей, так как на вилле имеются 20 спален и 12 ванных комнат. На прилегающей территории есть вся сопутствующая инфраструктура: бассейн, гаражи, футбольное поле и другие объекты.

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