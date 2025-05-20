Донька Мозгової заручилася з коханою

Зоя Мозгова: Любов – справжня, глибока любов – не просить нічого, крім правди

Донька продюсерки Олени Мозгової Зоя заручилася з коханою Юлією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Зої Мозгової в Instagram.

«Ми сказали «так». Іноді шлях до іншої людини – це насправді шлях назад до себе. До тих частин всередині, які так довго були закриті... боялися... забуті», – йдеться у дописі.

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Зоя Мозгова зазначила, що не вірила, що зможе знову довіритися, відкрити своє серце, бути вразливою.

«Але любов – справжня, глибока любов – не просить нічого, крім правди. На цьому березі, під відкритим небом Гоа, я зробила крок. Не зі страху втратити. Але з бажання бути справжньою. Вибирати нас. Вибрати шлях разом», – йдеться у дописі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Zoia Mozghova (@matatatahakuna)

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов розлучилися у 2012 році. Батьком Зої Мозгової є другий чоловік Олени Мозгової – Дмитро. Доньці Зої Мозгової було чотири роки, коли її батько загинув. Олена Мозгова, окрім Зої, має ще двох доньок. Батьком середньої дочки Євгенії є Олександр Пономарьов, а молодшу Соломію вона народила у 2015 році у шлюбі з українським співаком David Axelrod (раніше – Володимир Ткаченко). Пономарьов вважає Зою своєю дитиною, вона також називає співака татом. Також Зоя Мозгова є онукою композитора Миколи Мозгового.

Раніше українська музична продюсерка Олена Мозгова відреагувала на камінг-аут своєї доньки Зої. Олена висловила підтримку доньці під її дописом в Instagram.