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Донька Мозгової заручилася з коханою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Донька продюсерки Мозгової Зоя та її дівчина Юлія
фото: matatatahakuna/Instagram

Зоя Мозгова: Любов – справжня, глибока любов – не просить нічого, крім правди

Донька продюсерки Олени Мозгової Зоя заручилася з коханою Юлією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Зої Мозгової в Instagram.

«Ми сказали «так». Іноді шлях до іншої людини – це насправді шлях назад до себе. До тих частин всередині, які так довго були закриті... боялися... забуті», – йдеться у дописі.

Донька Мозгової заручилася з коханою фото 1
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Зоя Мозгова зазначила, що не вірила, що зможе знову довіритися, відкрити своє серце, бути вразливою.

«Але любов – справжня, глибока любов – не просить нічого, крім правди. На цьому березі, під відкритим небом Гоа, я зробила крок. Не зі страху втратити. Але з бажання бути справжньою. Вибирати нас. Вибрати шлях разом», – йдеться у дописі.

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Допис, поширений Zoia Mozghova (@matatatahakuna)

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов розлучилися у 2012 році. Батьком Зої Мозгової є другий чоловік Олени Мозгової – Дмитро.  Доньці Зої Мозгової було чотири роки, коли її батько загинув.

Олена Мозгова, окрім Зої, має ще двох доньок. Батьком середньої дочки Євгенії є Олександр Пономарьов, а молодшу Соломію вона народила у 2015 році у шлюбі з українським співаком David Axelrod (раніше – Володимир Ткаченко).

Пономарьов вважає Зою своєю дитиною, вона також називає співака татом. Також Зоя Мозгова є онукою композитора Миколи Мозгового. 

Раніше українська музична продюсерка Олена Мозгова відреагувала на камінг-аут своєї доньки Зої. Олена висловила підтримку доньці під її дописом в Instagram.

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