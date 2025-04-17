Без зачіски та макіяжу: який виглядає має Мозгова у повсякденному житті (фото)

Мозгова про своє фото: Ось вам натур продукт

Продюсерка Олена Мозгова показала, який вигляд має майже кожного дня. Відповідне фото вона оприлюднила в Instagram, інформує «Главком».

«Насправді майже кожного дня, я виглядаю ось так, без зачіски, макіяжу, сукні і підборів… у кепці, джинсах і кросівках. Так що, хто там сильно переживав що багато красивих, не натуральних фотографій, ось вам натур продукт! Гарного всім дня», – йдеться у підписі до фото.

Користувачі соцмереж оцінили фото та активно коментують його.

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Нагадаємо, що продюсерка Олена Мозгова поділилася архівним записом пісні свого відомого батька, заслуженого артиста України Миколи Мозгового. Продюсерка запевнила, що цю композицію досі ще ніхто не чув.

До слова, Олена Мозгова відреагувала на смерть видатного науковця Віктора Синьова. «Спочивайте з миром, «дядя Вітя».. знаю Вас з дитинства.. любов, повага і вічна памʼять. Співчуття родині», – написала зворушливо Мозгова.