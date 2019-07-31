Дорогая яхта и жаркие поцелуи: папарацци засняли Лионеля Месси с женой на отдыхе
Лионель Месси с женой
Звезда мирового футбола показал фото с семейного отдыха
32-летний Лионель Месси проводит отпуск на Ибице. За время путешествия нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины успел пережить нападение, показать свои танцевальные способности и позагорать на роскошной яхте.
Знаменитый футболист вместе с женой и детьми отдыхает на испанском острове и на дорогой яхте, арендованной специально для этого путешествия. Папарацци смогли запечатлеть моменты трогательного общения Лео с Антонеллой. Влюбленные нежно обнимались на палубе и мило болтали.