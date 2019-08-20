Дороже, чем «Игра престолов»: смотрите трейлер «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Производство телешоу обходится в сотни миллионов долларов

В сети появился первый полноценный трейлер сериала «Утреннее шоу». Это дебютный проект нового стримингового сервиса AppleTV. В главных ролях снялись лауреаты «Эмми» Дженнифер Энистон и Стив Карелл, а также лауреат «Оскара» Риз Уизерспун.

В основу сюжета The Morning Show легли закулисье и интриги утреннего телешоу, которые завертелись после ухода из передачи персонажа Карелла на фоне скандала с сексуальными домогательствами и прихода в команду новичка – героини Уизерспун.

Производство сериала The Morning Show обходится в сотни миллионов долларов. Одна серия стоит дороже, чем эпизод «Игры престолов», на который в последнем сезоне сериала тратили до $15 млн за серию.