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    Пятый эфир «Танцев со звездами»: кто стал главным неудачником шоу

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    Пятый эфир «Танцев со звездами»: кто стал главным неудачником шоу
    instagram.com/tanci1plus1/

    Стало известно, кто покинул шоу в пятом эфире

    Вчера закончился пятый прямой эфир шоу «Танцы со звездами».

    Темой сегодняшнего эфира шоу стало украинское и мировое кино. Все пары на паркете перевоплотились во всем известные образы различных героев фильмов. Однако, все же одной из пар не удалось очаровать зрителей и судей своим танцем.

    На этот раз в зону риска попали участники: Фагот и Екатерина Тришина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Евгения Власова и Максим Леонов.

    После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули Фагот и Екатерина Тришина, которые исполнили вальс.

    Пара очень расстроилась и напоследок сделала селфи в прямом эфире со всеми участниками. Фагот и Екатерина были шокированы, что покидают проект, и не смогли произнести ни слова.

    instagram.com/tanci1plus1/
    instagram.com/tanci1plus1/

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    Пятый эфир «Танцев со звездами»: кто стал главным неудачником шоу