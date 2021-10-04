Пятый эфир «Танцев со звездами»: кто стал главным неудачником шоу

Стало известно, кто покинул шоу в пятом эфире

Вчера закончился пятый прямой эфир шоу «Танцы со звездами».

Темой сегодняшнего эфира шоу стало украинское и мировое кино. Все пары на паркете перевоплотились во всем известные образы различных героев фильмов. Однако, все же одной из пар не удалось очаровать зрителей и судей своим танцем.

На этот раз в зону риска попали участники: Фагот и Екатерина Тришина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Евгения Власова и Максим Леонов.

После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули Фагот и Екатерина Тришина, которые исполнили вальс.

Пара очень расстроилась и напоследок сделала селфи в прямом эфире со всеми участниками. Фагот и Екатерина были шокированы, что покидают проект, и не смогли произнести ни слова.

instagram.com/tanci1plus1/

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.