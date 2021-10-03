Руслана Лыжичко сделала невероятное признание: 48-летняя певица станет мамой? (Фото)

Народная артистка в шоу «Маскарад» была в образе Мавки

Певица, которая победила на «Евровидении», призналась, что больше всего мечтает о ребенке

Народная артистка Украины, победительница Евровидения Руслана Лыжичко в эфире телешоу «Маскарад» призналась, что самой большой мечтой его жизни является ребенок.

Руслана несколько эфиров выступала в образе Мавки. Концепция шоу предполагает, что жюри, состоящее из известных артистов, должны угадать, кто скрывается за маской. В конце жюри разгадало, кто играет Мавку.

Растроганная Руслана сняла маску и произнесла речь, которая оказалась очень личной.

«Вы не знали, что снимая эту маску, Мавка готовила свой секрет, сюрприз», – начала Руслана.

Певица отметила, что в ее жизни есть любимый Лукаш (речь идет о мужчине певицы Александре Ксенофонтовом) и он ее никогда не обидел. М так полюбила своего Лукаша, по словам Русланы, что ее заветная мечта - иметь ребенка.

Все присутствующие артисты пожелали Руслане, чтобы все задуманное осуществилось. Впоследствии, когда Ирина Билык намекнула, что хочет стать кумой, Руслана намекнула, что и Билык, и Маша Ефросинина помогали ей реализовать мечту.

Очевидно, что речь идет о суррогатном материнстве. Но, а сейчас, это только предположение, ведь сама Руслана не стала детализировать, какую именно помощь ей оказывали подруги.

Напомним, что певица Ирина Билык также прибегала к услугам суррогатной матери. В 2015 году Билык стала мамой сына Табриз.