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    Жизнь

    «Самую сексуальную бабушку» в мире осадили за слишком откровенные фото

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    <p>49-летняя модель Джина Стюарт заявила о нарушении своих прав</p> <div></div> - «Самую сексуальную бабушку» в мире осадили за слишком откровенные фото

    49-летняя модель Джина Стюарт заявила о нарушении своих прав

    instagram.com/ginastewartofficial/

    Австралийка посчитала несправедливой блокировку своего откровенного снимка

    Эротическая фотомодель из Квинсленда, 49-летняя модель Джина Стюарт, прославилась своей эффектной внешностью. Женщина, у которой четверо детей и один внук, гордится лицом без морщин и выдающимися формами. Джина регулярно публикует пикантные фото, для которых позирует с минимумом одежды и в дерзких позах.

    Стюарт получила в Интернете негласное звание «самой сексуальной бабушки» в мире после участия в конкурсе красоты «Мисс Maxim Австралия — 2018». На днях зрелая красотка опубликовала в Instagram новый кадр, для которого позировала топлес. Пышную грудь женщина прикрыла руками и волосами.

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    «Самую сексуальную бабушку» в мире осадили за слишком откровенные фото
    «Самую сексуальную бабушку» в мире осадили за слишком откровенные фото
    «Самую сексуальную бабушку» в мире осадили за слишком откровенные фото
    «Самую сексуальную бабушку» в мире осадили за слишком откровенные фото
    «Самую сексуальную бабушку» в мире осадили за слишком откровенные фото
    «Самую сексуальную бабушку» в мире осадили за слишком откровенные фото
    instagram.com/ginastewartofficial/

    Администрация соцсети сочла публикацию недопустимой и удалила ее со страницы пользовательницы. Оказалось, что та нарушила правила сообщества.

    Джина отказалась признать оплошность – она уверена, что речь идет о дискриминации. «Мой пост не нарушает никаких правил, я не понимаю, в чем проблема. По сравнению с остальными постами это довольно обычный снимок», - высказалась блондинка.

    Фанаты Стюарт поддержали ее. «Ты права, не вижу, что не так», «Вообще скромная здесь», «Не печалься, ты классная», «Мы любим тебя, не обращай внимания», «Ты супер, такая красивая! Я тебя обожаю!» - написали они.

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