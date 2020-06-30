«Самую сексуальную бабушку» в мире осадили за слишком откровенные фото



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49-летняя модель Джина Стюарт заявила о нарушении своих прав instagram.com/ginastewartofficial/

Австралийка посчитала несправедливой блокировку своего откровенного снимка

Эротическая фотомодель из Квинсленда, 49-летняя модель Джина Стюарт, прославилась своей эффектной внешностью. Женщина, у которой четверо детей и один внук, гордится лицом без морщин и выдающимися формами. Джина регулярно публикует пикантные фото, для которых позирует с минимумом одежды и в дерзких позах.

Стюарт получила в Интернете негласное звание «самой сексуальной бабушки» в мире после участия в конкурсе красоты «Мисс Maxim Австралия — 2018». На днях зрелая красотка опубликовала в Instagram новый кадр, для которого позировала топлес. Пышную грудь женщина прикрыла руками и волосами.

Администрация соцсети сочла публикацию недопустимой и удалила ее со страницы пользовательницы. Оказалось, что та нарушила правила сообщества.

Джина отказалась признать оплошность – она уверена, что речь идет о дискриминации. «Мой пост не нарушает никаких правил, я не понимаю, в чем проблема. По сравнению с остальными постами это довольно обычный снимок», - высказалась блондинка.

Фанаты Стюарт поддержали ее. «Ты права, не вижу, что не так», «Вообще скромная здесь», «Не печалься, ты классная», «Мы любим тебя, не обращай внимания», «Ты супер, такая красивая! Я тебя обожаю!» - написали они.

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