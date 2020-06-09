ДТП с актером Ефремовым: водитель фургона умер в больнице
ДТП с участием известного актера произошло вечером 8 июня в Москве
По предварительным данным, теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы
Водитель автофургона, который пострадал в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС.
«Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью », - говорится в сообщении.
Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня. Находясь под действием алкоголя, актер на полной скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон.
На видео слышно, как Ефремов пытается сказать что-то сотрудникам полиции. В частности, он признает, что виноват в аварии. Он также признался, что пил перед тем, как садиться за руль.
По данным российских СМИ, смерть водителя констатировали в 5:00 утра. Установлено, что погибшим в аварии 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров.
«В Москве работал водителем-курьером», - пишут российские издания.
По факту ДТП против Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, ему грозит до семи лет лишения свободы. Из-за смерти водителя дело могут переквалифицировать. По предварительным данным, теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.