ДТП с актером Ефремовым: водитель фургона умер в больнице



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ДТП с участием известного актера произошло вечером 8 июня в Москве

По предварительным данным, теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы

Водитель автофургона, который пострадал в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью », - говорится в сообщении.

Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня. Находясь под действием алкоголя, актер на полной скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

На видео слышно, как Ефремов пытается сказать что-то сотрудникам полиции. В частности, он признает, что виноват в аварии. Он также признался, что пил перед тем, как садиться за руль.

По данным российских СМИ, смерть водителя констатировали в 5:00 утра. Установлено, что погибшим в аварии 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров.

«В Москве работал водителем-курьером», - пишут российские издания.

По факту ДТП против Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, ему грозит до семи лет лишения свободы. Из-за смерти водителя дело могут переквалифицировать. По предварительным данным, теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.