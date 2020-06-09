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    Жизнь

    ДТП с актером Ефремовым: водитель фургона умер в больнице

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    <p>ДТП с участием известного актера произошло вечером 8 июня в Москве</p> <div></div> - ДТП с актером Ефремовым: водитель фургона умер в больнице

    ДТП с участием известного актера произошло вечером 8 июня в Москве

    По предварительным данным, теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы

    Водитель автофургона, который пострадал в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

    «Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью », - говорится в сообщении.

    Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня. Находясь под действием алкоголя, актер на полной скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

    На видео слышно, как Ефремов пытается сказать что-то сотрудникам полиции. В частности, он признает, что виноват в аварии. Он также признался, что пил перед тем, как садиться за руль.

    По данным российских СМИ, смерть водителя констатировали в 5:00 утра. Установлено, что погибшим в аварии 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров.

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    «В Москве работал водителем-курьером», - пишут российские издания.

    По факту ДТП против Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, ему грозит до семи лет лишения свободы. Из-за смерти водителя дело могут переквалифицировать. По предварительным данным, теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

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    актер умер водитель
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