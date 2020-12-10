Дядя Жора признался, как пережил клиническую смерть

По словам Дяди Жоры, его нападающие сих пор не наказаны и возможно уже давно находятся за рубежом

Артиста сильно избили и ранили во время драки

Украинский шоумен Дядя Жора (настоящее имя Вадим Мичковский) рассказал, как пережил клиническую смерть.

Как рассказал звезда программе «Звездный путь», он защищал своего друга в драке, в которой получил 13 ножевых ранений. По словам шоумена у него была ранена шея и проникающая рана в сердце.

«Это была история, когда десять на одного. Я вступился за товарища. В результате получил 13 ножевых ранений, плюс рука, нога, плечо, пробита шея, легкие дело и рана — проникающая в сердце», - рассказал артист.

Тогда, чтобы не потерять Вадима Мичковского, врачи прооперировали его без наркоза после чего у него произошла клиническая смерть.

«Вижу, что меня берут за руки растягивают, держат. Ну а потом все — скальпель, боль. Я кричал, матерился, просил укол. Затем полностью отключился. Была клиническая смерть. А потом было самое главное — ждали, приду ли в себя», - заметил шоумен.

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