Как выглядит 51-летняя икона Дженнифер Лопес без макияжа: шокирующее видео

Звезда показала свое лицо без макияжа в рекламе собственной линейки косметики

51-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес выложила в Инстаграме видео, где певица рекламирует свою линейку косметики для кожи. Кадры, на которых Джей Ло появляется без косметики, с небрежным пучком на голове и в домашней одежде, вызвали большой ажиотаж среди фанатов. Некоторые удивлялись тому, что певица впервые открыла для себя косметику с оливковым маслом, другие боготворили Джей Ло за ее идеально гладкую кожу и с каждым годом все молодеющее лицо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Но фанаты скептически отнеслись к видеопосылу Джей Ло. При всей своей любви к звезде многие настаивали на том, что Лопес прибегала к дорогостоящим косметическим процедурам и ботоксу, которые и вернули молодость кожи: «Я люблю тебя, Джей Ло, но на твою потрясающую кожу повлияли высококлассные процедуры по уходу, ретинол и дорогостоящие кремы. Ни от этих продуктов, ни от каких-либо других мы не увидим результатов, подобных тем, что показываете вы».

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На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.